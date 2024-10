Tua Tagovailoa practica por primera vez tras sufrir su más reciente conmoción cerebral

"Me siento muy bien con respecto a la forma en la que atacó todo este proceso y cómo ha salido del mismo hasta el día de hoy", señaló el entrenador Mike McDaniel, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Así que esperamos tener algunos días de buenos entrenamientos para que de esa forma no haya inconvenientes y pueda recibir el visto bueno para jugar", añadió.

Tua Tagovailoa (9).jpg El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

El talentoso jugador se ha reunido con múltiples médicos expertos en lesiones cerebrales y de la cabeza desde ser diagnosticado con la tercera conmoción cerebral de su carrera en la NFL el pasado 12 de septiembre. Tagovailoa sufrió la más reciente tras una colisión con el defensive back de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin.

McDaniel aseguró el lunes que dichos expertos aprobaron que pudiera regresar a los entrenamientos.

Historial reciente

Tagovailoa sufrió dos conmociones cerebrales en 2022 y llegó a perder el conocimiento tras el impacto generado en la segunda de ellas. Asimismo, también recibió otro golpe contundente en la cabeza, aunque no fue diagnosticado como una conmoción cerebral.

El quarterback apuntó a esos golpes, que llevaron a cambios en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL, como las razones de las conversaciones constantes sobre si debería o no continuar jugando fútbol americano.

"Agradezco su preocupación, de verdad que sí", indicó Tagovailoa. "Amo este juego hasta la muerte y eso es todo".