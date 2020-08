Tyson buscaría vencer a Jones por nocaut

"Quiero buscar y destruir y estoy ansioso por recuperar mi antigua gloria. Si se presenta la oportunidad de derrotar a Jones por KO, la aprovecharé", dijo Tyson en una entrevista con TMZ que replica As.com. "Jones y yo somos profesionales, sabemos cómo manejarnos pase lo que pase. Estoy hablando de pelear y de herir a gente".

Tyson y Jones, que se enfrentarán a ocho rounds el próximo 12 de septiembre, ya han empezado a lanzarse amenazas cada vez que conceden entrevistas.

"Si no me mata rápido tiene problemas en sus manos. Si no es rápido, su cu… me pertenecerá", aseguró Jones tras escuchar las intimidaciones de Tyson.