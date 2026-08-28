UEFA abre expediente al Lyon y Fenerbahçe por los incidentes tras el partido de Champions

Los jugadores de Fenerbahce y los jugadores de Lyon se pelean después del pitido final al final del partido de clasificación de la UEFA Champions League: partido de fútbol de segunda etapa entre el Olympique Lyonnais (OL) y el Fenerbahce SK en el Estadio Groupama en Decines-Charpieu, en el centro-este de Francia, el 26 de agosto de 2026.

La Comisión de Disciplina de la UEFA abrió expediente al Olympique de Lyon y al Fenerbahçe por los incidentes registrados durante y después del partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones, disputado esta semana y que terminó con victoria 1-2 del conjunto turco.

El encuentro concluyó con un enfrentamiento entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos sobre el terreno de juego. La tensión aumentó después de los gestos de celebración realizados por Mateo Guendouzi, futbolista del Fenerbahçe y con pasado en el Olympique de Marsella.

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Durante el calentamiento, Guendouzi también había realizado gestos ofensivos hacia la grada, lo que provocó la reacción de los aficionados, que lo recibieron con silbidos.

La situación se agravó al término del encuentro, cuando un espectador saltó al campo mientras Guendouzi se dirigía hacia los vestuarios y lo agredió. Varios jugadores del Fenerbahçe intervinieron contra el aficionado, mientras desde la grada se produjo el lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego.

Matteo Guendouzi'ye saldrmaya çalan Lyon antrenörüne Fenerbahçe kafilesi koarak gelip haddini bildiriyor..



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UEFA investigará los incidentes

Los cargos disciplinarios abiertos por la UEFA contra Lyon y Fenerbahçe están relacionados con el encendido de bengalas, el lanzamiento de objetos y los incidentes protagonizados por el público.

Además de estos expedientes, el organismo europeo ha designado Inspectores de Ética y Disciplina para investigar específicamente el enfrentamiento ocurrido sobre el césped, en el que participaron futbolistas y miembros del staff de ambos clubes.

La UEFA determinará ahora las posibles sanciones después de analizar los informes del partido y las pruebas relacionadas con los incidentes.

El Fenerbahçe se impuso 1-2 en el encuentro de vuelta y consiguió avanzar en la Liga de Campeones, aunque el duelo quedó marcado por los episodios de tensión registrados dentro y fuera del terreno de juego.