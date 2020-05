UFC: El venezolano Omar Morales tiene un plan para llegar al "Top Ten"

“Por ahora no tengo planeado subir de peso. Es algo que no me ha pasado por la cabeza”, comenta Morales en una entrevista para DLA. “Lo que si he pensado es bajar una categoría más, soy bastante disciplinado con mi alimentación (…) puedo llegar a las 145 libras con comodidad, no es un gran esfuerzo para mí”.

Omar Morales.jpg Omar Morales además ha conseguido ocho victorias más antes de dar el salto a la UFC, por lo que su récord en el profesional es de 10-0. CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @ufcespanol

El caraqueño tiene récord inmaculado 10-0 en su carrera profesional. Los últimos dos triunfos los cosechó tras su llegada a la UFC. En el máximo circuito de artes marciales mixtas, derrotó al mexicano Gabriel Benítez –el 13 de mayo- y debutó con triunfo el 21 de diciembre de 2019 ante Dong Hyun Ma.

Tres de los otros ocho triunfos los consiguió en su natal Venezuela. También ganó en Eye 4N Eye FC contra Stefan Werleman, Fight Time 25 vs Danilo Padilha, The One Latinoamerican Championship contra Jhan Zuñiga, Bellator 204 frente a Troy Nawrocki y en Contender Series 2019, donde consiguió el contrato con la UFC, contra Harvey Park.

“Tengo un récord bastante llamativo en esta división (ligero), ya quedé hablar con mi coach para ver qué planeamos, ya que en la 145 yo me abriría camino bastante rápido en los 10 primeros del ranking, pero ya depende de las oportunidades que me dé la empresa (UFC) para seguir creciendo y subiendo”, sentenció el segundo hombre venezolano en llegar a la empresa de Dana White; luego de que Máximo Blanco lo hiciera en 2012.