Un árbitro en Inglaterra es suspendido por insultar al Liverpool y a su exentrenador

Coote pitó en un juego del Liverpool y un video demostró lo que le gritó a ese equipo y al extecnico alemán Jurgen Klopp.

Un comunicado de PGMOL decía: "David Coote ha sido suspendido con efecto inmediato en espera de una investigación completa.

"PGMOL no hará más comentarios hasta que se complete ese proceso".

Coote fue el árbitro de la victoria del Liverpool sobre el Aston Villa en Anfield el sábado por la noche.

El Liverpool ha declinado hacer comentarios.

Coote es uno de los árbitros con más experiencia de la Premier League y lleva arbitrando partidos de la máxima categoría desde 2018.

El video compartido parece referirse a un partido de la Premier League que Coote dirigió entre Liverpool y Burnley en julio de 2020, que terminó 1-1.

Klopp criticó a Coote después del partido, diciendo que el árbitro no pitó faltas por los goles a los jugadores del Liverpool.

Jürgen Klopp Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, da indicaciones en un juego de la Premier League AFP

En el video, el hombre que supuestamente es Coote dice que Klopp "me dio un buen golpe cuando arbitré contra el Burnley en el cierre". Llama a Klopp arrogante y también insulta varias veces cuando se refiere a él.

Las imágenes que circulan en las redes sociales parecen mostrar a Coote, de 42 años, conversando con un hombre desconocido, quien le pregunta qué piensa de un partido no especificado del Liverpool.

“El Liverpool era una m#3rd”, responde el hombre que parece ser Coote.

Cuando le preguntan qué piensa de Klopp, responde: “Es una m#3rd. Una m#3rd absoluta”, antes de añadir: “Aparte de echarme un buen vistazo cuando lo arbitré contra Burnley en el confinamiento, luego me acusó de mentir y luego me echó un buen golpe. Y no tengo ningún interés en hablar con alguien que es demasiado arrogante. Así que hago todo lo posible por no hablar con él”.

Actualmente no está claro si el video es auténtico y, de ser así, cuándo fue grabado.