Un errático Novak Djokovic consigue avanzar en el Abierto de Estados Unidos

Impreciso con su servicio, Djokovic había tenido que trabajar durante una húmeda noche de Nueva York y ganaba 6-4, 6-4, 2-0 cuando su compatriota serbio Laslo Djere se retiró.

Djere se puso arriba 4-2 en el segundo set, momento en el que evidenció que algo le afectaba en su cadera y tuvo que recibir atención por parte del fisioterapeuta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Novak Djokovic (@djokernole)

“A ninguno nos gusta esto. No es Io que quiere el público, ser testigos de un abandono”, dijo Djokovic. “Pero él tuvo una lesión que le alejó del circuito por un tiempo y le está costando recuperarse y estar a tono físicamente para jugar. Es un gran jugador, especialmente en estas condiciones. Debió haber ganado el segundo set”.

Con 90 victorias en el torneo que se juega en canchas duras, Djokovic ya presume de ese total en cada una de las cuatro grandes citas del tenis.

“Fue una dura pelea de dos horas para dos sets. Saqué horrible”, admitió Djokovic, quien cometió siete doble faltas. “Cuando te falla el saque, tienes que exigirte más, hay que correr. Tuve que apelar a mi juego desde el fondo”.

Djere fue el único jugador que le pudo arrebatar un set a Djokovic en el US Open del año pasado, llevándose los primeros dos parciales del cruce de tercera ronda antes de que el astro remontase rumbo a la que fue su 24ta conquista de un major.

El objetivo es claro

Tres semanas después de colgarse la medalla olímpica de oro en los Juegos de París, Djokovic quiere cerrar la temporada de los Slams con el 25to cetro para su colección. Jannik Sinner se coronó en Australia, mientras que Carlos Alcaraz se consagró en Roland Garros y Wimbledon.

De atrapar su quinto título en el US Open, Djokovic quebrará el empate con la australiana Margaret Court por el récord de más cetros de Grand Slam, ya sea hombre o mujer.

“Los partidos serán mucho más difíciles a partir de ahora”, dijo Djokovic. "Lo sé, pero no me inquieta. Siempre encuentro la solución, como lo he hecho tantas veces en mi carrera”.

Su rival de turno será el australiano Alexei Popyrin (28vo preclasificado).

FUENTE: AP