Usyk y Fury tienen cara a cara de 11 minutos antes de su pelea en Riad

La pelea de este sábado es la revancha de un primer combate que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, también en Arabia Saudita. Entonces el ucraniano Usyk provocó la primera derrota de la carrera de Fury.

Usyk se convertía así en el campeón indiscutido de los pesos pesados, con los cuatro cinturones en su poder, algo que nadie lograba desde hacía 25 años. Desde entonces, cedió el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al británico Daniel Dubois, sin combatir.

"Ya hemos hablado bastante. He hablado y he bromeado durante toda mi carrera", declaró Fury en la conferencia de prensa, que tuvo lugar en VIA Riyadh, un centro comercial de alto nivel de la capital saudita. "Esta vez, en serio. Voy a hacer daño el sábado. Voy a provocarle mucho dolor", aseguró.

Usyk prefirió no entrar en el juego de las provocaciones verbales. "Todo se va a decidir el sábado por la noche", sentenció.

A sus 37 años, Usyk cuenta con 22 victorias y no ha perdido ningún combate. Fury, conocido como 'Gypsy King', tiene un balance de 34 victorias, una pelea en tablas y una derrota.

Ratcliffe aumenta su % de propiedad del Man-U

El millonario británico Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, aumentó su participación en el club a cerca del 29%, tras haber inyectado el dinero prometido durante su entrada en el capital hace casi un año, según una comunicación de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) el jueves.

El hombre de negocios, patrón de la sociedad de productos químicos INEOS, concluyó en la víspera de la Navidad 2023 un acuerdo para comprar un 25% del club de la Premier League, por un valor de 1.250 millones de euros (1.300 millones de dólares).

FUENTE: AFP