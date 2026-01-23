viernes 23  de  enero 2026
Béisbol

¿Vale la pena competir con la billetera de los Dodgers?

El fichaje millonario de Kyle Tucker por los Dodgers reabre el debate sobre el límite salarial en la MLB y la creciente desigualdad entre franquicias.

Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.

Gregory Shamus/Getty Images/AFP 
Por Pedro Felipe Hernández

El reciente fichaje del estelar Kyle Tucker por los Dodgers de Los Ángeles ha vuelto a sacudir las bases del béisbol de las Grandes Ligas. Apenas tres meses después de conquistar su segundo título consecutivo, la franquicia angelina decidió redoblar la apuesta con un contrato de 240 millones de dólares por cuatro temporadas, un movimiento que ha reavivado con fuerza el debate sobre la ausencia de un tope salarial en la MLB.

Con un salario promedio anual de 60 millones, Tucker se convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la historia, solo por detrás de Shohei Ohtani, el fenómeno japonés que transformó a los Dodgers desde su llegada en 2023 con un contrato de 700 millones por 10 años.

Una nómina fuera del alcance del resto

La agresividad financiera de los Dodgers no terminó ahí. En diciembre, el club también aseguró al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz por 69 millones de dólares y tres temporadas, convirtiéndolo en el relevista mejor pagado del béisbol.

Como resultado, la nómina proyectada de los Dodgers para 2026 ronda los 396 millones de dólares, cerca de 90 millones por encima del umbral más alto del Impuesto de Equilibrio Competitivo (CBT). Una cifra que contrasta brutalmente con equipos de mercados pequeños como los Marlins de Miami, cuya nómina apenas superó los 67 millones la temporada pasada.

La diferencia no es solo contable: es competitiva.

AFP__20251102__2244558152__v1__MidRes__WorldSeriesLosAngelesDodgersVTorontoBlueJaysG
Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, levanta el Trofeo del Comisionado tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.

Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, levanta el Trofeo del Comisionado tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.

El “impuesto de lujo”, ¿suficiente castigo?

A diferencia de la NFL o la NBA, la MLB no cuenta con un tope salarial rígido. En su lugar, permite a las franquicias gastar sin límite siempre que paguen penalizaciones económicas a través del CBT, conocido popularmente como “impuesto de lujo”.

Para equipos con ingresos gigantescos como los Dodgers, estas sanciones no representan un freno real, sino un costo asumible dentro de una estrategia para maximizar títulos y audiencia.

Propietarios molestos y un conflicto en el horizonte

El fichaje de Tucker habría sido el detonante final para muchos dueños de equipos. La sensación de que competir contra los Dodgers es económicamente inviable ha generado un creciente malestar en los despachos de la liga.

Todo apunta a que, de cara a la negociación del próximo convenio colectivo tras la temporada 2026, varios propietarios presionarán por la implementación de un límite salarial fijo, una medida que chocaría frontalmente con los intereses del Sindicato de Jugadores.

El escenario abre la puerta a un posible cierre patronal que podría afectar la temporada 2027.

Manfred defiende a los Dodgers

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha evitado cargar contra la organización angelina, señalando que los Dodgers simplemente operan dentro de las reglas actuales.

Para la oficina del comisionado, el problema no es quién gasta, sino cómo está diseñado el sistema.

¿Un modelo competitivo roto?

Entre analistas y exejecutivos, el debate va más allá de Los Ángeles. La crítica apunta a un modelo que permite que algunos equipos gasten sin límites mientras otros apenas sobreviven.

La falta de un tope máximo y de un piso mínimo de inversión ha provocado que muchos clubes de mercados pequeños queden atrapados en ciclos de reconstrucción perpetua, sin posibilidades reales de competir por la Serie Mundial.

El dato es contundente: los mercados pequeños llevan más de una década sin ganar un campeonato, una señal de alarma para la salud competitiva del deporte.

¿Competir o resignarse?

Los Dodgers no están “rompiendo” las reglas. Las están utilizando mejor que nadie.

La pregunta de fondo es otra:

¿Vale la pena seguir compitiendo en una liga donde el dinero marca la diferencia más grande en el resultado final?

La respuesta podría definir el futuro del béisbol en los próximos años.

Te puede interesar

El fútbol americano reina en EE.UU.: la final Indiana vs Miami fue el juego colegial más visto en 11 años

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

Novato del Heat gana minutos de juego: "Tiene mucha ambición"

