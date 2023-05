Venezolano se alza con un accidentado Derby de Kentucky

Mage superó a Two Phil's en la recta final, para cubrir la milla y cuarto en 2 minutos, 1,57 segundos.

El jockey, miembro del Salón de la Fama, cortó una racha de 15 carreras sin triunfo en el Derby. El entrenador de Mage es también venezolano, Gustavo Delgado.

“Nunca me rindo”, dijo Castellano. “Siempre trato con todas mis fuerzas de hacer lo correcto. Me tardé un poco en llegar acá pero lo logré al fin”. “Nunca me rindo”, dijo Castellano. “Siempre trato con todas mis fuerzas de hacer lo correcto. Me tardé un poco en llegar acá pero lo logré al fin”.

Mage se unió a Canonero II como ganadores del Derby vinculados con Venezuela. Canonero II ganó el Derby y Preakness en 1971.

Mage se unió a Justify (2018), Big Brown (2008) y Regret (2015) como caballos que han ganado el Derby tras correra apenas tres carreras previas.

“Demostró que eso no importa”, dio Delgado.

Al llegar a la recta del fondo, Mage tenía ventaja sólo sobre tres caballos. Castellano comenzó a apretarlo en la curva.

“Corrimos a casa y él mostró mucho corazón”, dijo el jinete. “Es un caballito con un gran corazón”.

Forte, el favorito, quedó fuera de la carrera desde la mañana por un golpe en una pata. Fue uno de los cinco caballos descartados en los días previos a la competición.

Two Phil’s fue segundo, mientras que Angel of Empire, favorito por 4-1, quedó tercero ante 150.335 espectadores en un día cálido y parcialmente nublado en Churchill Downs.

Mage pagó 32,42, 14,58 y 9,08 dólares. Two Phil’s entregó 10,44 y 6,52, con pronósticos de 9-1.

Angel of Empire pagó 4,70 dólares.

“Todo salió conforme a los planes”, dijo Delgado. “Éste es el sueño que yo tuve hace un año y medio. Escribí una nota que decía: ‘Vamos a ganar el Derby el año próximo’”.

Horas antes, Chloe's Dream, un tresañero castrado, y Freezing Point, un potro también de tres años, fueron sacrificados tras lastimarse en sus carreras. Fueron el sexto y séptimo caballos en morir en la pista durante los días recientes.

“Es un tema muy difícil de tratar”, reconoció Ramiro Restrepo, parte del grupo de propietarios de Mage y agente de pies de cría. “Estoy seguro de que habrá más investigaciones sobre el motivo. Ojalá que ello arroje más respuestas”.

