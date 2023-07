Venezolanos crean lazo tras cambio desde y hacia los Marlins

"Creo que pudimos hacer 'click" en base a eso", le comentó el serpentinero a MLB.com sobre las charlas relacionadas al proceso de adaptación de cada uno. "Desarrollamos una amistad genuina y sincera. No podría estar más feliz por él y su éxito. Soy un gran fanático suyo y veo muchos de sus juegos. Cada vez que hago algo bueno, me escribe o me llama por FaceTime. Y cada vez que él hace algo bueno, yo lo felicito", agregó.

Arráez, quien se coronó campeón bate de la Liga Americana el año pasado, cerró la primera mitad de la presente contienda como el líder absoluto en promedio ofensivo de todas las Grandes Ligas. López, mientras tanto, fue el abridor del día inaugural para Minnesota y en su última presentación de la etapa inicial del torneo lanzó su primera blanqueada de nueve innings completos en MLB.

"Pablito es un tremendo jugador, un tremendo lanzador y una persona todavía mejor", contó el toletero. "Pablito tiene una buena energía. Hablamos con frecuencia".

Ambos fueron invitados al Juego de Estrellas en esta campaña y se convirtieron en la primera dupla en 15 años en asistir al mismo clásico tras ser cambiados el uno por el otro.

"Me encanta eso. Ahora que sé que es algo raro, que han pasado 15 años, es genial saberlo. No podría estar más feliz por él", agregó el zuliano. "Creo que ambos equipos (Marlins y Mellizos) pueden decir que obtuvieron lo que necesitaban al momento del cambio".