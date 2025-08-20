miércoles 20  de  agosto 2025
FÚTBOL

Venezuela sufre dura baja rumbo a sus dos últimos partidos de la eliminatoria

En la recta final de su lucha por un cupo en el Mundial de 2026, la selección de Venezuela recibió la noticia de que no contará con José "El Brujo" Martínez

El venezolano José Brujo Martínez (izquierda), del Corinthians, y el brasileño Neymar, del Santos, pelean por el balón en un partido, el 12 de febrero de 2025.

El venezolano José "Brujo" Martínez (izquierda), del Corinthians, y el brasileño Neymar, del Santos, pelean por el balón en un partido, el 12 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- El centrocampista José 'El Brujo' Martínez, pieza clave en la selección de fútbol de Venezuela de cara al cierre de la clasificatoria del Mundial de 2026, se fracturó la mano izquierda y deberá pasar por quirófano, informó este martes su club, el Corinthians brasileño.

La noticia enciende alarmas en la Vinotinto, que buscará clasificar al Mundial por primera vez en sus partidos ante Argentina como visitante y Colombia como local el 4 y el 9 de septiembre, respectivamente.

Lee además
El defensa de Venezuela, Rubén Ramírez, durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Chile y Venezuela.
Fútbol

¿Es realmente posible llegar al Mundial para la Vinotinto?
Jan Hurtado (9), de Venezuela, escapa con el balón marcado por Benjamín Cremaschi (6), de Estados Unidos, en el choque en el estadio del Inter Miami en Fort Lauderdale, el 18 de enero del 2025.
Fútbol

La Vinotinto se encuentra en medio de un péndulo entre la gloria o la decepción

En el entrenamiento de este martes del Corinthians, Martínez "sufrió un golpe en la mano izquierda y, en los exámenes médicos, fue detectada una fractura en el cuarto metacarpiano" (el hueso que conecta la muñeca con el dedo anular), anunció el club paulista en una nota oficial.

"Pasará por cirugía", adelantó el Timão, sin precisar fechas estimadas para la intervención quirúrgica o posibles lapsos de rehabilitación.

Único país de Sudamérica que jamás ha disputado la Copa del Mundo, Venezuela suma 18 puntos en 16 fechas de la clasificatoria regional y ocupa la séptima posición, lugar que da acceso al repechaje contra cinco representantes de otras confederaciones.

Dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, la Vinotinto tiene un punto de ventaja sobre Bolivia, que completará su calendario en septiembre contra Colombia y Brasil.

Betis anuncia cierre parcial de grada por racismo

El Betis anunció este miércoles que tendrá que cerrar una parte de la grada de La Cartuja por gritos racistas y xenófobos cometidos desde un sector de la tribuna del Benito Villamarín la pasada temporada.

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio", señaló el club bético en un comunicado.

"Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín", agregó la entidad andaluza.

La sanción se hará efectiva el viernes en el estadio de La Cartuja durante el choque contra el Alavés y afectará a unos 200 asientos. Los abonados implicados recibirán la "pertinente comunicación".

El Betis, que jugará las dos próximas temporadas en La Cartuja por la remodelación de su campo, reiteró su condena a "cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela aún puede ir al Mundial, la puerta del repechaje continúa abierta para la vinotinto

¿La Vinotinto va? Es hora de no fallar ni decepcionar

Momentos clave le esperan al fútbol de Latinoamérica tras el Mundial de Clubes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro prohíbe el uso de drones en Venezuela ¿A qué le teme?

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
ESPAÑA

Citan a la esposa de Pedro Sánchez por posible desvío de recursos públicos

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
JUSTICIA

Tribunal colombiano ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe mientras se dirime apelación

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
SEGURIDAD

EEUU preparado para usar todo su poder con el fin de  frenar el "flujo de drogas" que afecta al país

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
CASA BLANCA

Trump exige la renuncia por corrupción de directiva de la Reserva Federal

LeBron James, con la camiseta de los Miami Heat, su antiguo equipo.
JUSTICIA

Expolicía de Miami se declara culpable por robo millonario de artículos de colección del Heat

Kayle Bates.
INYECCIÓN LETAL

Florida ejecuta a un veterano y bate récord de penas de muerte

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
DICTADURA

Un francés lleva dos meses detenido "sin motivo" en Venezuela, denuncia su familia