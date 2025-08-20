Venezuela sufre dura baja rumbo a sus dos últimos partidos de la eliminatoria

El venezolano José "Brujo" Martínez (izquierda), del Corinthians, y el brasileño Neymar, del Santos, pelean por el balón en un partido, el 12 de febrero de 2025.

SAO PAULO.- El centrocampista José 'El Brujo' Martínez , pieza clave en la selección de fútbol de Venezuela de cara al cierre de la clasificatoria del Mundial de 2026 , se fracturó la mano izquierda y deberá pasar por quirófano, informó este martes su club, el Corinthians brasileño.

La noticia enciende alarmas en la Vinotinto , que buscará clasificar al Mundial por primera vez en sus partidos ante Argentina como visitante y Colombia como local el 4 y el 9 de septiembre, respectivamente.

Fútbol La Vinotinto se encuentra en medio de un péndulo entre la gloria o la decepción

En el entrenamiento de este martes del Corinthians, Martínez "sufrió un golpe en la mano izquierda y, en los exámenes médicos, fue detectada una fractura en el cuarto metacarpiano" (el hueso que conecta la muñeca con el dedo anular), anunció el club paulista en una nota oficial.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Andres Martinez (@joseandresmartinez8)

"Pasará por cirugía", adelantó el Timão, sin precisar fechas estimadas para la intervención quirúrgica o posibles lapsos de rehabilitación.

Único país de Sudamérica que jamás ha disputado la Copa del Mundo, Venezuela suma 18 puntos en 16 fechas de la clasificatoria regional y ocupa la séptima posición, lugar que da acceso al repechaje contra cinco representantes de otras confederaciones.

Dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, la Vinotinto tiene un punto de ventaja sobre Bolivia, que completará su calendario en septiembre contra Colombia y Brasil.

Betis anuncia cierre parcial de grada por racismo

El Betis anunció este miércoles que tendrá que cerrar una parte de la grada de La Cartuja por gritos racistas y xenófobos cometidos desde un sector de la tribuna del Benito Villamarín la pasada temporada.

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado al Real Betis Balompié con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio", señaló el club bético en un comunicado.

"Esta medida llega una vez completado el procedimiento abierto contra el Club a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic Club el pasado mes de febrero durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 disputada en el Benito Villamarín", agregó la entidad andaluza.

La sanción se hará efectiva el viernes en el estadio de La Cartuja durante el choque contra el Alavés y afectará a unos 200 asientos. Los abonados implicados recibirán la "pertinente comunicación".

El Betis, que jugará las dos próximas temporadas en La Cartuja por la remodelación de su campo, reiteró su condena a "cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".

FUENTE: AFP