Venezuela vence a la mundialista Austral

HOUSTON.- Con sangre joven y pelota al pie, la selección de fútbol de Venezuela se reencontró con la victoria. El planteamiento del debutante DT interino Fernando Aristegueta funcionó ante la mundialista selección de Australia para vencerla 1-0.

La Vinotinto, que fue dueña del balón y del público en las tribunas del Shell Energy Stadium, en Houston, batió las redes al minuto 37. Daniel Pereira filtró un pase a los pies de Ender Echenique, que luego de driblar dentro del área asistió para que Jesús Ramírez solo empujase la esférica.

Australia intentó y la más clara la tuvo en el 85, pero el guardameta José Contreras se vistió de héroe al detener un disparo que iba directo a puerta!

Venezuela venía de dos derrotas. La más reciente antes la Argentina de Messi y la que acabó con el sueño mundialista tras ser goleada por Colombia en Maturín en la última fecha de la clasificatoria sudamericana.

La Vinotinto se medirá el próximo 18 contra la también mundialista Canadá, en Fort Lauderdale.