Víctor Wembanyama espera un segundo año más impresionante en la NBA

Wembanyama quiere más, mucho más, y a medida que la estrella de los San Antonio Spurs de Francia se prepara para ingresar al Año 2 de su carrera en la NBA, después de cumplir con prácticamente todas las expectativas elevadas que había en el Año 1, no tiene miedo de decir que está pensando en grande.

Picsart_24-08-08_20-20-14-193.jpg El francés Victor Wembanyama (32) se desmarca del alemán Nick Weiler-Babb (6) en las semifinales del baloncesto de los Juegos Olímpicos de París, el jueves 8 de agosto de 2024. AP/Michael Conroy

"Es lo mismo para todos mis trofeos, trofeos de equipo o incluso individuales", dijo Wembanyama. "Los amo. Realmente los aprecio. Pero quiero que todos mis trofeos que tengo ahora sean ladrillos para construir algo grande en el futuro. Ya sabes, un ladrillo por sí mismo no es mucho. Puedes conseguir un palacio cuando los acumulas".

Que el proceso de construcción continúe, entonces.

Si San Antonio va a volver a la mezcla de playoffs esta temporada, Wembanyama tendrá que ser una de las principales razones. Todavía oficialmente en la lista de 7 pies 3 por los Spurs - se ve al menos un par de pulgadas más alto, aunque dice que no ha crecido - Wembanyama sabe que todos los ojos están puestos en él esta temporada, a pesar de que probablemente no hay nadie en la NBA que pueda mirarlo cara a cara. Fue el novato unánime del año y el subcampeón en la votación del jugador defensivo del año después de promediar 21.4 puntos, 10.6 rebotes, 3.9 asistencias, un récord de la liga de 3.6 bloqueos y 1.2 robos por juego la temporada pasada.

Es probable que sea un All-Star esta temporada. Ya se está hablando de él como candidato a MVP. Es el favorito para ganar el jugador defensivo del año. Solo ha habido un puñado de jugadores que han ganado tanto respeto en su segundo año de la NBA, y Wembanyama se ha ganado todo lo que la gente dice sobre él.

"Es cuestión de tiempo", dijo el entrenador de Miami Erik Spoelstra. "Sabes, es un talento increíble. También es muy dedicado. Creo que vimos ese verano en los Juegos Olímpicos, particularmente en Francia, cuando había grandes expectativas para ese equipo. Y los momentos más importantes son cuando jugó lo mejor posible, incluido nuestro juego final. Creo que ese fue su mejor juego. Pero en los últimos dos o tres juegos, se podía ver que tenía una tendencia en esa dirección cuando realmente lo necesitaban para dar un paso adelante. Eso fue impresionante".

Los Juegos Olímpicos de París, donde Wembanyama tenía las esperanzas de una nación anfitriona sobre sus hombros, fueron otra etapa en la que no decepcionó. Promedió 15.8 puntos y 9.7 rebotes, fue elegido como la Estrella en ascenso del torneo de la FIBA e hizo el All-Star Five (la versión de la FIBA de un equipo de torneos) junto al MVP LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic y Dennis Schroder.

Wembanyama salvó su mejor marca para el final en París, anotando 26 puntos en el partido por la medalla de oro contra Estados Unidos, lo suficiente como para mantener a Francia cerca, pero no lo suficiente como para superar la ráfaga de triples que Curry hizo en los últimos minutos para sellar un quinto título olímpico consecutivo para los estadounidenses.

Fue otro recordatorio de que Wembanyama no está en camino al estrellato. Él ya está allí, y los Juegos Olímpicos podrían ser un trampolín para el siguiente nivel de estrellato.

"Victor fue genial", dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, quien vio a Wembanyama en París. "Mejoró constantemente a lo largo de los Juegos Olímpicos y terminó siendo muy formidable. Pero para todos los jugadores de todos estos años que han jugado en FIBA y se han ido en el verano, siempre es una ventaja.

Wembanyama encuentra inspiración en todo el juego. Él habla sobre su compañera novata del año Caitlin Clark, la estrella de la WNBA de la Fiebre de Indiana. ("Cuando estaba en la universidad... el único jugador universitario que estaba asombrado. Estoy diciendo baloncesto masculino y femenino. Ella es probablemente la más impresionante", dijo Wembanyama.) Y está ansioso por aprender de un par de veteranos altamente condecorados que los Spurs trajeron este verano, Chris Paul y Harrison Barnes.

"Trabaja muy duro", dijo Paul sobre Wembanyama. "Su habilidad para disparar, pasar, driblar, hacer todo, su defensa... se ha necesitado un poco para acostumbrarse. Somos un trabajo en progreso".

Como armador, el trabajo de Paul es hacer la vida fácil para Wembanyama en la cancha. Eso no significa que se lo tomará con calma a Wembanyama fuera de la cancha. Los Spurs tuvieron un torneo de tenis de mesa durante la pretemporada y Paul venció a Wembanyama en las semifinales.

Eso no le sentó bien a Wembanyama. Y lo que dijo después de ese evento de derechos de fanfarronear podría arrojar algo de luz sobre su verdadera mentalidad al entrar en su segunda temporada en la NBA. En resumen, cuando se enfrenta a un desafío por segunda vez, quiere hacerlo mejor de lo que lo hizo la primera vez.

"Hoy es el mejor. No va a durar", dijo Wembanyama después del enfrentamiento de tenis de mesa. "No tengo mucha experiencia en ping-pong, pero he mejorado mucho últimamente. Así que no va a durar".

Tampoco tiene mucha experiencia en la NBA. Pero ha mejorado. La liga sabe lo que viene. Fue casi desprotegido el año pasado y ahora va a ser mejor.

"Un año exitoso sería un año en el que no perdemos tiempo cometiendo los errores que cometimos el año pasado y aplicamos nuestras mejoras de inmediato", dijo Wembanyama. "Creo que va bien porque cuando veo a todos, y vi a todos durante el verano, todos estaban haciendo un trabajo súper duro. Y parece que va a dar sus frutos".