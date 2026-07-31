Víctor Wembanyama renueva con Nike y tendrá zapatillas exclusivas

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin "Magic" Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.

NUEVA YORK.- La superestrella francesa de la NBA , Víctor Wembanyama , aceptó una renovación de su contrato con la marca deportiva Nike , que incluye el diseño de unas zapatillas exclusivas, según informaron el viernes varios medios.

El gigante de los Spurs de San Antonio firmará un vínculo de "largo plazo", aseguró ESPN sin dar más detalles. El contrato actual vence en octubre.

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La renovación del vínculo del jugador de 22 años y 2,24 metros de estatura fue informada por ESPN y The Athletic citando fuentes no identificadas.

"Wemby" y Nike publicaron un video en Instagram en el que se observa una explosión en el espacio que da lugar a un nuevo logotipo, "VW".

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"Como uno de los deportistas más singulares e influyentes del mundo, Víctor es un talento generacional que sigue inspirando a la próxima generación de este deporte", dijo Nike en un comunicado enviado a The Athletic.

"Estamos muy ilusionados con todo lo que hemos construido juntos y esperamos conseguir más victorias en el futuro", agregó el texto.

La renovación tiene lugar luego de que el astro, la primera elección del Draft de la NBA de 2023, firmara a principio de mes una prórroga de su contrato con los Spurs, por un valor de 252 millones de dólares a lo largo de cinco años.

Wembanyama fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la liga de baloncesto norteamericana la campaña pasada, tras liderar la competición en tapones por tercera temporada consecutiva.

En su primera participación en los playoffs, el galo impulsó a su quinteto hasta las Finales de la NBA, donde los texanos cayeron ante los Knicks de Nueva York.

Faé no seguirá al mando de Costa de Marfil

El entrenador Emerse Faé no seguirá al mando de la selección de Costa de Marfil, luego de que su contrato no fuera renovado, anunció este viernes la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

El contrato del técnico de 42 años culminó este viernes, escribió la entidad en un comunicado, en el que le agradeció su contribución al "desarrollo del equipo nacional así como los resultados obtenidos bajo su dirección".

Faé fue nombrado seleccionador de los Elefantes en enero de 2024, tras el despido del francés Jean-Louis Gasset en plena Copa África de Naciones (CAN).

FUENTE: AFP