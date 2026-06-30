LeBron James jugará su temporada 24 en la NBA fuera de los Lakers

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

LOS ÁNGELES.- LeBron James , el máximo anotador histórico de la NBA , decidió seguir en activo la próxima temporada en un equipo distinto a los Lakers de Los Ángeles , reportaron este martes medios de prensa estadounidenses.

El alero, de 41 años, informó al equipo angelino que su etapa de ocho años en los Lakers ha terminado y que disputará su temporada 24 en la liga con otro uniforme, según dijo su agente, Rich Paul , a la cadena ESPN.

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"King" James, que conquistó un anillo de campeón con los Lakers en 2020, terminó su contrato con la franquicia al término de los pasados playoffs y es libre de fichar por otro equipo a partir del inicio este martes del período de agencia libre.

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"James decidió informar a los Lakers bastante antes del inicio del mercado de agentes libres de esta noche por cortesía y en agradecimiento por el tiempo que han compartido, y para permitir que LA lleve a cabo sus gestiones", explicó Shams Charania, el reputado periodista de ESPN que adelantó la salida del jugador.

El reporte es también la primera confirmación de que LeBron vuelve a posponer su retiro.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.

Su salida de los Lakers refuerza las especulaciones de que podría unirse a su gran amigo Stephen Curry en los Warriors de Golden State, que sería el cuarto equipo de su carrera tras los Lakers, Cavaliers y Heat.

Rusos y bielorrusos son readmitidos

Los patinadores rusos y bielorrusos volverán a ser autorizados a participar bajo estatus neutral en las competiciones internacionales de la temporada 2026-2027, anunció el martes la Federación Internacional de Patinaje (ISU).

"Los deportistas que representen a Rusia y Bielorrusia podrán competir sin ningún elemento de identificación estatal, a saber banderas nacionales, vestimentas nacionales e himnos nacionales", comunicó la institución en un comunicado.

"Su participación está condicionada a la ausencia de cualquier elemento que pruebe una violación de su estatus neutral, lo que refuerza la primacía de la equidad deportiva sobre el hielo", insiste el texto.

Los patinadores rusos y bielorrusos estaban totalmente excluidos de competiciones internacionales desde 2022 debido a la invasión de Ucrania.

FUENTE: AFP