miércoles 16  de  septiembre 2026
BÉISBOL

"Vuélvemela a poner", Juan Vené

El reconocido periodista Juan Vené, quien falleció el martes a los 97 años de edad, fue un pionero, especialmente en la manera de contar la MLB para Venezuela

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Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Hay frases que tienen el poder de devolvernos a una época. Para muchos venezolanos que crecimos amando el béisbol, “vuélvemela a poner” era una de ellas.

Los domingos, por Venevisión, aparecía Juan Vené con Play Ball, que incluía La Figura del Momento y Lo mejor de la semana, donde decía “vuélvemela a poner” cuando una jugada merecía ser vista otra vez. Aquella manera tan particular de hablar de pelota formaba parte de la televisión venezolana.

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Éramos niños. Y el béisbol estaba allí, frente a nosotros. Por eso la muerte de Juan Vené el pasado martes, a los 97 años, no puede ser solamente la partida de un periodista. También es la despedida de una época del periodismo deportivo venezolano.

Vené será recordado entre el amor y el odio. Fue un personaje polémico, de opiniones fuertes, capaz de provocar discusiones y admiración. No siempre coincidí con él. Hubo opiniones suyas que compartí y otras que definitivamente no. Eso seguramente ocurrió con muchos de quienes siguieron su carrera. Pero una diferencia de criterio no puede borrar una trayectoria.

Juan Vené fue un pionero, especialmente en la manera de contar las Grandes Ligas para Venezuela.

Cuando Vené construyó su carrera, el béisbol de las Mayores estaba mucho más lejos que hoy. Él ayudó a acercarlo. Durante décadas contó lo que ocurría en MLB y siguió a los venezolanos que comenzaban a abrirse espacio en las Grandes Ligas. Contribuyó a convertir a esos peloteros en figuras familiares para millones de aficionados.

Años después, seguí encontrándome con su trabajo en sus columnas en la prensa venezolana. En ocasiones conversamos por correo electrónico y siempre recibí de él un saludo afectuoso. No necesitábamos pensar igual para respetarnos.

Quizás ahí está la mejor manera de recordarlo: sin borrar sus polémicas, pero tampoco permitiendo que oculten lo que representó.

Porque antes de que existieran tantas plataformas para contar el béisbol, Juan Vené ya estaba allí. Y hubo una generación que aprendió a mirar las Grandes Ligas también gracias a él.

El martes se fue una voz fundamental de aquella Venezuela beisbolera. Y quizá por eso uno quisiera volver a ser aquel niño de domingo frente al televisor y escuchar:

“Vuélvemela a poner…”

Sí, señor.

Que descanse en paz, Juan Vené.

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