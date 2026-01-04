domingo 4  de  enero 2026
Xabi Alonso confía en "apurar los plazos" para recuperar pronto a Mbappé

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, incluso dejó la puerta abierta a que el francés pueda regresar a tiempo para disputar la Supercopa de España

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025. 

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó que su club va a "apurar los plazos" y "hacer todo lo posible" para que Kylian Mbappé, lesionado en la rodilla izquierda, regrese a la competición, aunque se negó a dar una estimación de fecha.

"Vamos a hacer todo lo posible para apurar los plazos y que pueda estar lo antes posible. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, no lo sé", dijo el técnico vasco en su conferencia de prensa en la víspera del partido ante el Betis en la decimoctava jornada de la Liga española.

Preguntado sobre la posibilidad de que Mbappé dispute la próxima semana la Supercopa de España en Arabia Saudita a pesar de su reciente esguince de rodilla, Alonso dejó la puerta abierta: "Esperamos".

Una fuente cercana al jugador había indicado el miércoles a la AFP que el atacante francés iba a estar de baja tres semanas y que por ello se perdería el partido ante el Betis y la Supercopa de España, siendo duda para el choque ante su exequipo Mónaco el 20 de enero en la Liga de Campeones europea.

Mbappé está siendo clave este curso para el Real Madrid, con un balance de 29 goles en 24 partidos.

Alonso afirmó confiar en el resto de los jugadores del ataque, especialmente en los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo.

Presión de la afición

Vinicius fue abucheado en el último partido del equipo en 2025, la victoria ante el Sevilla del pasado 20 de diciembre.

"Veo a Vini bien, con alegría y sonriente. A todos nos ha venido bien el parón (por la Navidad) para refrescar", dijo.

El entrenador también habló de la reciente salida del plantel del joven brasileño Endrick, que se fue al Lyon como cedido hasta el final de temporada.

"En el momento en el que está en su carrera, Endrick necesita jugar. Entiendo esa decisión y que el club quiera que se desarrolle y gane experiencia en una liga como la francesa. El Real Madrid lo hace muy bien con jugadores que salen para crecer y luego vuelven", apuntó el director técnico de los merengues.

FUENTE: AFP

