Xavi confiesa la razón detrás de su decisión de permanecer en el Barcelona

“La complicidad y el apoyo de los jugadores ha sido muy importante”, dijo Xavi en una rueda de prensa el jueves. "También como el presidente (Joan Laporta) creo que este proyecto no debe finalizar, aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador”.

Xavi compareció ante los medios al día siguiente que alcanzó un acuerdo con el Barça para revertir la decisión que tomó en enero de salir del club de sus amores al final del actual curso. Se comprometió a completar el último año de su contrato que se extiende hasta junio de 2025.

El estratega azulgrana señaló que el repunte en el juego del equipo fue clave para el cambio de parecer y que tiene la “energía” para continuar.

Xavi.jpg El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, observa desde el banquillo durante un encuentro de su equipo contra el Manchester United. AFP

“Estos tres meses me han hecho cambiar, porque los jugadores nos han dado confianza. Rectificar es de sabios y aquí estamos para rectificar", afirmó.

El campeón mundial español insistió que siempre puso por delante el bienestar del club. Y si bien llegó a pensar que su equipo necesitaba un nuevo método, ahora piensa que puede ser exitoso.

También negó que la decisión de quedarse obedeció a cuestiones financieras

“No era un tema de ego ni de dinero, es un tema de club", indicó. “Si han dicho esto es para hacer daño, si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. El presidente (Laporta) y (el director deportivo) Deco lo saben. Quien lo haya dicho es para dañar a mi persona. No es un tema de dinero, es algo totalmente injusto".

La decisión de seguir en el banquillo azulgrana se concretó tres días después de que una derrota 3-2 ante el Real Madrid prácticamente sepultó las aspiraciones del equipo de conquistar un título esta temporada.

El revés en Madrid dejó al Barça 11 puntos detrás de su clásico rival con seis jornadas por disputar en la Liga española. Hace una semana, el cuadro catalán fue eliminado por el París Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero el Barça evidenció cierta mejoría desde que Xavi inesperadamente anunció en enero que se marcharía. Lograron encadenar una racha de 13 partidos sin perder antes de la derrota ante el PSG.

"Por eso pienso que el equipo ha mejorado, pese a no ganar. El año que viene lo intentaremos, tengo ganas de seguir compitiendo”, aseveró Xavi.

Fe desde las oficinas del Barcelona:

Laporta, por su parte, ratificó su confianza en el técnico.

“El proyecto ganador lo entiendo con Xavi como entrenador", recalcó el máximo dirigente azulgrana. "Le dije a Xavi que no haríamos nada en cuanto a buscar entrenador hasta final de temporada, a ver cómo terminaba. Podían pasar muchas cosas”.

También aseguró que “la recuperación económica del club es un hecho” y destacó la irrupción de figuras jóvenes en el plantel, como es el caso de Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

“Nosotros pensamos que esta temporada, a pesar de no haber cumplido los objetivos, tiene cosas positivas”, señaló Laporta. “Las consecuencias no tienen por qué ser drásticas. Pero no le voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo. Y menos con un proyecto que pienso que aún ilusiona al barcelonismo”.

FUENTE: AP