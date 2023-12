Xavi desea a Joao Félix y Cancelo en el Barcelona "más allá de esta campaña"

"Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero claro que nos gustaría contar con ellos más allá de esta temporada", añadió Xavi, al ser preguntado por unas declaraciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, sobre los 'Joaos'.

Joao Félix.jpg Joao Félix del Barcelona celebra tras anotar el primer gol de la paliza de su equipo ante el Real Betis en la liga española, el sábado 16 de septiembre del 2023. AP Foto/Joan Monfort

El mandatario azulgrana, de visita en Dubái, afirmó en una entrevista con el diario Asharq Al-Awsat, citada por medios españoles, que "el club podría mantenerlos para las próximas temporadas. Planeamos iniciar negociaciones por ellos en breve".

"Tenemos buenas relaciones tanto con el Manchester City como con el Atlético de Madrid", aseguró Laporta.

Según medios españoles, el Atlético se plantearía pedir en torno a 70 millones de euros (75,3 millones de dólares) por Joao Félix.

"A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix. Todos lo tenemos claro. Luego ahí hay una negociación que no me incumbe, es Deco (director deportivo), el presidente, los que tienen que negociar, pero es pronto todavía. Como entrenador, sí me gustaría contar con Joao Félix", afirmó.

Barcelona no buscará otro arquero:

El técnico azulgrana también descartó que vayan a fichar a un portero después de que Marc André Ter Stegen se operara de sus problemas lumbares.

"No vamos a fichar a ningún portero. Tenemos confianza en lo que tenemos, tenemos confianza en Iñaki (Peña). Confiamos en que Marc se recuperará pronto", aseguró Xavi, que se enfrenta al colíder de la Liga, junto al Real Madrid.

"Sorprendentemente para mucha gente está colíder, pero para nosotros no es una sorpresa. Es un equipo dinámico, con un gran entrenador, que tiene un sistema parecido al nuestro, que quiere tener la pelota, ser protagonista", afirmó.

"Mañana será una batalla de tener el balón y dominar el partido", concluyó Xavi.

FUENTE: AFP