La realidad es que hay peloteros cubanos brillando en Grandes Ligas que no podrán vestir la camiseta de su país. No porque no quieran —aunque muchos tampoco lo harían—, sino porque el régimen no lo permite. Otros tal vez no sean convocados, aunque tengan el talento, para evitar que deserten en Puerto Rico, donde tendrán la primera etapa del torneo al estar en el pool A con los locales, además de Canadá, Panamá y Colombia.

La dictadura teme lo que no puede controlar. Y eso incluye a sus mejores atletas cuando escapan de su sistema. ¿Cómo construir un equipo competitivo si la prioridad no es la excelencia sino la obediencia? ¿Cómo aspirar al título cuando se le niega la entrada a quienes brillan fuera? No se trata solo de béisbol, se trata de país.

En otros tiempos, la camiseta de Cuba era un orgullo, hoy es una trinchera política. Para algunos jugadores, vestirla es una forma de reconciliación. Para otros, sería una traición a los principios por los que se fueron. Y así está Cuba: con talento de sobra pero divididos por fronteras impuestas por un régimen que teme la libertad más que la derrota.

¿Y ahora quién va? Irán los que permitan ir, pero mientras la pelota siga secuestrada por la ideología, Cuba irá al Clásico con un equipo a medias. Y jugará, como siempre, con un pueblo dividido en las gradas, con el corazón en la mano y la esperanza en el exilio.