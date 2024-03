Yamal marca en triunfo del Barcelona por marcador de 1-0 ante el Mallorca

“Estoy muy feliz por la victoria y por la portería a cero. He intentado fijar al lateral y como me han dejado espacio he buscado el disparo”, dijo Yamal. “Ha sido un partido de mucho trabajo. Nos lo han puesto difícil. Todo lo que sea ayudar el equipo, por mí genial”.

Con la victoria, el Barça reclamó la segunda posición al contar con 61 unidades, quedando a cinco del líder Real Madrid, que el domingo recibe al Celta de Vigo.

xavibarca.jpg El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández durante la rueda de prensa antes del partido de Copa del Rey ante el Real Madrid AFP / Lluis Gene

El conjunto azulgrana está a la espera de cerrar la jornada en la segunda posición por primera ocasión desde la octava fecha. Espera que el Girona no venza al Osasuna para mantenerse como el escolta a 10 partidos para la conclusión del torneo.

Yamal volvió a ser la clave ofensiva del Barcelona. En los primeros minutos del complemento estrelló un potente disparo de zurda en el travesaño, gracias a que el arquero Predrag Rajkovic alcanzó a desviar un poco el balón que llevaba dirección de gol.

Después cuajó su sexta diana de la temporada (cuarta del campeonato) al recibir el balón en el área, hacer un recorte dentro y efectuar un disparo bombeado que fue a las redes por la horquilla.

Los anfitriones echaron por la borda la mejor opción para romper el cero a los 24 minutos, cuando Ilkay Gundogan falló un tiro penal, que fue atajado por Rajkovic. Fue una acción para la que el árbitro Javier Iglesias recurrió al video a fin de señalar una falta sobre Raphinha.

El Barça dio descanso de inicio en el eje de ataque al estelar delantero Robert Lewandowski, quien ingresó para el complemento, mientras que en las gradas observaban el partido los lesionados Pedri, Frenkie de Jong y Ferran Torres.

Después de esta victoria, el conjunto culé puede enfocarse en su duelo del martes en el que recibirá al Napoli en la vuelta de su serie de octavos de final de la Champions League, que está empatada 1-1 tras el partido en Italia.

El Mallorca del estratega mexicano Javier Aguirre, clasificado a la final de la Copa del Rey, sufrió esta derrota que lo deja en la 15ta posición con 27 unidades, ocho puntos por encima de la zona de descenso.

FUENTE: AP