Yanquis aplastan a Gigantes en el Opening Day 2026

Max Fried #54 de los Yankees de Nueva York lanza contra los Gigantes de San Francisco durante la séptima entrada en el Día Inaugural en el Oracle Park el 25 de marzo de 2026 en San Francisco, California.

La temporada MLB 2026 comenzó con autoridad para los Yanquis de Nueva York , que derrotaron 7-0 a los Gigantes de San Francisco en el Opening Day disputado en el Oracle Park .

Aunque Aaron Judge tuvo una noche poco habitual y se fue sin hits con cuatro ponches , la ofensiva del conjunto neoyorquino respondió de sobra para darle su primera victoria del año al equipo del Bronx.

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El encuentro también marcó el debut oficial de Tony Vitello como mánager de los Gigantes, en una jornada que dejó historia, dominio desde el montículo y hasta protagonismo para el nuevo sistema de apelación de bolas y strikes.

Max Fried domina en su estreno con los Yanquis

Uno de los grandes nombres del juego fue Max Fried, quien tuvo una sólida presentación en su primer Opening Day con los Yanquis.

El zurdo lanzó 6.1 entradas, permitió apenas dos hits y no concedió carreras, convirtiéndose en el quinto pitcher de Nueva York desde 1969 en trabajar al menos 6.1 innings sin permitir anotaciones en un juego inaugural.

Con esa actuación, Fried se unió a una lista histórica integrada por:

Catfish Hunter (1977)

Ron Guidry (1980)

Rick Rhoden (1988)

David Cone (1996)

Además, los Yanquis consiguieron su primera blanqueada como visitantes en un Opening Day desde 1967.

José Caballero y la ofensiva marcaron el camino

El partido comenzó a inclinarse rápidamente en la segunda entrada, cuando los Yankees fabricaron un rally de cinco carreras que dejó sin margen de reacción a San Francisco.

José Caballero abrió la producción con un sencillo impulsor que rompió el cero. Luego, Ryan McMahon amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras y Austin Wells continuó la presión ofensiva.

Más tarde, Trent Grisham conectó un triple de dos carreras para redondear un inning demoledor para Nueva York.

Caballero también quedó en la historia del encuentro al protagonizar la primera apelación fallida del sistema automatizado de bolas y strikes en la nueva temporada de las Grandes Ligas.

El “árbitro robot” también tuvo su estreno mediático

Uno de los momentos más curiosos del juego ocurrió en la cuarta entrada, cuando José Caballero apeló un strike cantado por el umpire Bill Miller ante un lanzamiento de Logan Webb.

El bateador tocó su casco para solicitar la revisión, pero las 12 cámaras Hawk-Eye del sistema automatizado confirmaron que el pitcheo había pasado por la zona de strike.

La secuencia fue mostrada en la pantalla del estadio y se convirtió en una de las imágenes más comentadas del Opening Day 2026, dejando claro que el sistema de revisión seguirá siendo protagonista esta campaña.

Aaron Judge tuvo una noche para olvidar

No todo fue perfecto para los Yanquis.

La gran estrella del equipo, Aaron Judge, vivió una jornada muy discreta en su regreso a San Francisco, ciudad que en 2022 intentó firmarlo en la agencia libre antes de que decidiera quedarse en Nueva York con un contrato de nueve años y 360 millones de dólares.

Judge fue abucheado durante toda la noche por la afición local y terminó el juego:

0 hits

4 ponches

Fue la primera vez desde septiembre de 2024 que el capitán de los Yankees se ponchó cuatro veces en un mismo encuentro y también su primer Día Inaugural sin conectar hit.

Logan Webb no pudo contener a Nueva York

Por parte de los Gigantes, Logan Webb no logró imponer condiciones en su quinta apertura de Opening Day.

El derecho permitió:

6 carreras limpias

7 carreras totales

9 hits

5 entradas lanzadas

San Francisco nunca logró meterse en el juego y terminó siendo superado con claridad por una ofensiva de los Yanquis que lució profunda incluso sin producción de su principal estrella.

De San Francisco se puede destacar el primer hit del venezolano Luis Arráez, quien fue contratado en la temporada baja.

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SF - Luis Arraez singles on a ground ball to right fielder Aaron Judge.



93.2 mph • 136 ft • 9°

92.6 mph Sinker (Brent Headrick)

3/25/2026 #OpeningDay statsapi pic.twitter.com/kXob164BZt — Paul #Vr (@WayneTrain25MVP) March 26, 2026

Un inicio contundente para Nueva York en la MLB 2026

Con esta victoria, los Yankees comienzan la temporada MLB 2026 enviando un mensaje claro: tienen recursos suficientes para ganar incluso cuando Aaron Judge no produce.

El pitcheo de Max Fried, el oportunismo de José Caballero y una ofensiva agresiva marcaron el tono del primer juego del año para un equipo que aspira a pelear por todo.

Para los Giants, en cambio, el estreno de Tony Vitello dejó más preguntas que respuestas en una noche donde San Francisco fue ampliamente dominado.