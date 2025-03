Yanquis pierden a su as: Gerrit Cole se someterá a cirugía Tommy John

Cole empezará de inmediato su recuperación de la Tommy John, motivo por el cual quiso enviar un mensaje a los fanáticos del popular club del Bronx.

"Los expertos médicos más respetados recomiendan que me someta a una Tommy John. Esta no es la noticia que ningún deportista quiere escuchar, pero es el siguiente paso necesario para mi carrera. Me queda mucho por dar y estoy totalmente comprometido con el trabajo que tengo por delante. Atacaré mi rehabilitación todos los días y apoyaré a los Yankees de 2025 en cada paso del camino. Amo este juego, amo competir y no puedo esperar a volver al montículo más fuerte que nunca", escribió en Instagram el seleccionado a seis Juegos de Estrellas.

Gerrit Cole.jpg El lanzador de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, trabaja en la primera entrada del encuentro ante los Cachorros de Chicago, el sábado 8 de julio del 2023. AP Foto/Adam Hunger

Yanquis azotados por lesiones en la pretemporada

La baja de Cole es otro duro golpe para los Yanquis, quienes fueron castigados por las lesiones esta primavera. Entre los jugadores que también podrían comenzar la temporada en la lista de lesionados están:

Giancarlo Stanton (bateador designado)

DJ LeMahieu (infielder)

Luis Gil, Novato del Año de la Liga Americana, quien se espera que esté fuera al menos tres meses por una distensión en el músculo dorsal derecho.

Opciones para la rotación de los Yanquis

Con la ausencia de Cole, la rotación abridora de los Yanquis queda conformada por:

Max Fried

Carlos Rodón

Marcus Stroman

Clarke Schmidt

Entre los candidatos para ocupar el puesto vacante está el novato Will Warren, quien impresionó en la pretemporada con una efectividad de 1.13 en ocho entradas. Otros nombres en consideración incluyen al venezolano Carlos Carrasco y Allan Winans, ambos invitados al campamento de primavera.

Impacto de la baja de Gerrit Cole

La ausencia prolongada de Gerrit Cole representa un serio problema para los Yanquis, ya que es su mejor lanzador y una pieza clave en sus aspiraciones para la temporada 2025 de la MLB. Ahora, la franquicia neoyorquina tendrá que ajustar su estrategia y buscar soluciones internas o externas para reforzar su cuerpo de lanzadores.