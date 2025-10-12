domingo 12  de  octubre 2025
Zidane reitera que quiere entrenar a la selección francesa "en el futuro"

La leyenda francesa Zinedine Zidane dejó claro que está seguro de que "volveré a entrenar", aunque también destacó que no tiene un tiempo previsto para ello

El francés Zinedine Zidane, en ese entonces entrenador del Real Madrid, hace un gesto durante un partido contra el Atlético de Madrid, el 10 de mayo de 2017.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane insistió este domingo en que tiene ganas de entrenar a su selección "en el futuro", aunque subrayó que no tiene ninguna certeza al respecto.

"Estoy seguro de que volveré a entrenar", declaró Zidane en Roma durante el Festival del Deporte, organizado por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"En el futuro, y no estoy diciendo que vaya a suceder ahora, lo que quiero algún día es entrenar a la selección nacional (francesa). Ya veremos", añadió el campeón del mundo en 1998 y campeón de Europa en 2000 (108 apariciones, 31 goles).

Zidane, de 53 años, es el gran favorito para suceder a Didier Deschamps, quien dejará su puesto como seleccionador del equipo de Francia, que ocupa desde mediados de 2012, después del Mundial 2026, si los Bleus se clasifican.

Zidane puso su carrera de entrenador en pausa tras su salida del Real Madrid, donde fue entrenador de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021, y con quien ganó dos títulos de campeón de España (2017, 2020) y tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018).

Para ser un buen entrenador, explicó Zidane, "lo más importante es tener la pasión por el fútbol y tener las ganas de transmitir algo a tus jugadores, lo que llevas dentro de ti, en lo más profundo de ti".

"Un entrenador tiene un papel importante en los éxitos de su equipo, es el 80%... Transmite su energía, su deseo de hacer las cosas bien", continuó el antiguo jugador de Cannes (1988-92), Burdeos (1992-96), Juventus (1996-2001) y Real Madrid (2001-06).

Özer abandona concentración turca

La Federación Turca de Fútbol (TFF) denunció este domingo el "comportamiento inaceptable" del portero del Lille, Berke Özer, que abandonó la concentración de la selección al día siguiente de una amplia victoria (6-1) el sábado contra Bulgaria en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

"Berke Özer, uno de los porteros de nuestro equipo nacional, abandonó nuestro centro de entrenamiento a su regreso a Estambul, alegando su no selección para el partido Bulgaria-Turquía de ayer, sin autorización de nuestro cuerpo técnico y administrativo", señaló la TFF en un comunicado.

"En momentos en los que nos esforzamos con dedicación para clasificarnos para la Copa del Mundo, un comportamiento así es inaceptable", añadió la federación.

FUENTE: AFP

