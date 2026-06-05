Zverev y Cobolli disputan una final inédita en el Roland Garros

El alemán Alexander Zverev celebra luego de conseguir la victoria en un partido de segunda ronda en el Abierto de Australia, el 15 de enero de 2025.

PARÍS.- La final de Roland Garros está servida: el alemán Alexander Zverev avanzó a la misma tras ganar al checo Jakub Mensik en las semifinales del torneo parisino, una ronda que el italiano Flavio Cobolli superó sin jugar por la baja por enfermedad de su compatriota Matteo Arnaldi.

Zverev, número tres mundial y que está ante una grandísima oportunidad de conquistar su primer Grand Slam , tendrá, por lo tanto, enfrente a un Cobolli que es decimocuarto del ránking ATP y que contará con la ventaja de un mayor descanso, al no tener que invertir ni un minuto en la pista este viernes para validar su boleto a la final del domingo.

Cuarto intento

En la única semifinal donde hubo batalla en la pista Philippe Chatrier, Zverev controló bien la situación contra el checo Mensik, 27º del mundo y que perdió ante el hamburgués de 29 años por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3, en tres horas y un minuto.

Mensik jugaba la primera semifinal de su carrera en un Grand Slam, pero solo pudo dar destellos de su clase en esta ocasión, como en el tercer set, pero en ningún momento pareció ser capaz de dar la vuelta al partido ante un rival con el que ya había perdido en su única confrontación anterior, a finales de abril en el Masters 1000 de Madrid.

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"El de hoy era, sin duda, mi partido más difícil hasta ahora en el torneo. Pero, aunque tuve momentos difíciles, como ese tercer set perdido, tengo la sensación de que controlé bien la situación", celebró la estrella alemana.

Zverev, que en cuartos de final había despertado de su sueño al joven español Rafa Jódar, vivirá el domingo su segunda final en Roland Garros y la cuarta de su carrera en un Grand Slam, donde todavía no ha conseguido levantar el trofeo al caer en las tres anteriores: en el Abierto de Estados Unidos 2020 ante el austríaco Dominic Thiem, en Roland Garros 2024 contra el español Carlos Alcaraz y en el Abierto de Australia 2025 frente al italiano Jannik Sinner.

Presión extra

Este año, Zverev lleva soportando la presión de ser el favorito casi desde el inicio de un Roland Garros loco.

Alcaraz, que levantó los dos años anteriores la Copa de los Mosqueteros en París, no acudió en esta ocasión por una lesión y Sinner, número uno mundial, cayó en segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, mientras que el serbio Novak Djokovic, ganador de 23 torneos del Grand Slam, se despedía en tercera ronda contra el brasileño João Fonseca.

"Sasha" está ahora a una victoria de convertirse en el primer tenista alemán en ganar Roland Garros desde los lejanísimos éxitos de sus compatriotas Gottfried von Cramm (1934, 1936) y Henner Henkel (1937) y en el primer jugador de su país en triunfar en un Grand Slam masculino desde que Boris Becker conquistó el Abierto de Australia en 1996.

En categoría femenina, el tenis alemán sí tuvo varias alegrías en la "era Open" en París, todas ellas de la mano de Steffi Graf, coronada en seis ocasiones en Roland Garros, la última de ellas en 1999.

"No se lo deseo a nadie"

Menos de una hora después de la victoria de Zverev sobre Mensik llegaba la noticia sorpresa del día, anunciaba por megafonía en la sala de prensa de la pista central, minutos antes de un comunicado oficial: Matteo Arnaldi está afectado por un "virus" y se declaraba baja para la semifinal contra Cobolli, que se clasificaba así automáticamente a la final.

Poco después, los dos italianos comparecían en conferencia de prensa en la Chatrier.

"Estaba bien ayer (jueves), vine a entrenar. Pero la pasada noche me sentí mal del estómago. Comencé a vomitar y no pude dormir", dijo a los periodistas.

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"Ser baja antes de tu primera semifinal de un Grand Slam es algo que no deseo a nadie. Pero no conseguía moverme, ni comer, ni beber. Así era imposible disputar un partido. Es la decisión correcta", señaló.

A unos tres metros de Arnaldi, Cobolli también compareció ante los medios y reveló que se quedó "a punto de llorar" cuando se enteró de lo que le ocurría a su compatriota.

"No me lo esperaba para nada. Yo estaba preparado para este partido. Estoy muy triste por él, pero a la vez muy contento con mis resultados de esta semana", señaló.

FUENTE: AFP