miércoles 24  de  junio 2026
EDUCACIÓN

Dr. Eduardo Cardona celebra la formación de más de 2.500 profesionales médicos bajo el Método Cardona

El profesor, conferencista internacional y líder de Boribana Medical Training celebra el importante hito académico tras cuatro años de formación continua desde Miami

El Dr. Eduardo Cardona.

El Dr. Eduardo Cardona.

Cortesía
El Dr. Eduardo Cardona y sus estudiantes.&nbsp;

El Dr. Eduardo Cardona y sus estudiantes. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En una industria donde la popularidad de los procedimientos estéticos crece a un ritmo acelerado, el reto de garantizar una formación médica sólida y responsable se ha convertido en una prioridad para educadores y profesionales de la salud.

Con esa visión, el educador y conferencista internacional Dr. Eduardo Cardona celebra la graduación de más de 2,500 profesionales médicos entrenados bajo el Programa de Medicina Estética Método Cardona®, una estructura educativa compuesta por 7 módulos y 64 horas de formación especializada que busca fortalecer la seguridad clínica, el conocimiento anatómico y la toma de decisiones basadas en evidencia.

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El programa, desarrollado e impartido desde Miami a través de Boribana Medical Training (BMT), ha reunido durante los últimos cuatro años a médicos, odontólogos y enfermeros practicantes, provenientes de distintas regiones de Estados Unidos.

Más que enseñar técnicas, la metodología fue diseñada para fomentar el razonamiento clínico y el análisis crítico en una especialidad que evoluciona constantemente.

“Mi principal objetivo nunca ha sido enseñar a inyectar. Mi objetivo ha sido enseñar a pensar. Los procedimientos cambian, los productos cambian, pero la anatomía, el criterio clínico y la seguridad del paciente deben permanecer como la base de toda práctica médica responsable”, expresó el Dr. Cardona.

Reconocido por sus conferencias y entrenamientos en medicina estética, Cardona ha dedicado gran parte de su carrera a promover una cultura educativa enfocada en la prevención de complicaciones, la comprensión anatómica avanzada y el desarrollo de protocolos clínicos más seguros.

Según el especialista, la rápida expansión del sector hace cada vez más necesaria la existencia de programas estructurados que permitan a los profesionales adquirir conocimientos más profundos y no depender exclusivamente de tendencias o contenidos fragmentados disponibles en redes sociales.

El Dr. Eduardo Cardona y sus estudiantes.

El Dr. Eduardo Cardona y sus estudiantes.

El crecimiento del programa también refleja la consolidación de Miami como uno de los principales centros de educación médica continua para profesionales hispanos en Estados Unidos.

Detrás de la operación académica y estratégica del proyecto se encuentra la empresaria y especialista en marketing médico Doreen Gutiérrez, cofundadora de Boribana Medical Training, quien ha trabajado para desarrollar una plataforma educativa capaz de alcanzar a profesionales de múltiples especialidades y nacionalidades.

“Nos sentimos orgullosos de que una iniciativa creada por emprendedores latinos haya logrado impactar positivamente la formación de miles de profesionales de la salud. Pero lo más importante no es la cifra de graduados, sino el efecto multiplicador que esto tiene en la calidad de atención que reciben los pacientes”, señaló Gutiérrez.

Actualmente, el programa continúa expandiendo su alcance mediante nuevas alianzas académicas y proyectos educativos enfocados en fortalecer la educación médica continua en medicina estética.

Para el Dr. Cardona, sin embargo, el verdadero logro no se mide en número de alumnos.

“Si logramos que cada profesional que pasa por nuestras aulas trate a sus pacientes con más criterio, más conocimiento y más responsabilidad, entonces estamos contribuyendo a elevar el nivel de toda la profesión”, concluyó. “Mi misión es contribuir a que la medicina estética sea cada vez más segura, más científica y más respetada. Si logramos formar profesionales que se conviertan en referentes de excelencia en sus comunidades, entonces estamos ayudando a elevar el estándar de toda la industria.”

Sobre el Dr. Eduardo Cardona

Profesor internacional y creador de The Cardona Method®, modelo de formación en estética avanzada enfocado en resultados naturales y seguridad. Ha formado a miles de profesionales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. @drcardonaedu | @boribanamedicaltraining

https://boribanamedicaltraining.com

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