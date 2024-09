Celebran 11ª Semana Latina de la Conservación del 14 al 22 de septiembre

"La Semana Latina de la Conservación rompe barreras, facilitando que comunidades latinas accedan a tierras y aguas públicas, fomentando nuevas oportunidades de participación e inspirando a la próxima generación de guardianes ambientales", dijo Maite Arce, presidenta y directora ejecutiva de Hispanic Access Foundation.

"Es increíble ver cuánto hemos avanzado desde que lanzamos la iniciativa en 2014 con solo nueve eventos. Ahora, ha crecido a más de 300 eventos a nivel nacional, celebrados por miles de personas".

Las comunidades de color tienen tres veces más probabilidades que las comunidades blancas de vivir en áreas con falta de acceso a la naturaleza. El 67% de los latinos viven en lugares con escasez de naturaleza, en comparación con solo el 23% de los blancos. Solo alrededor de un tercio de los latinos vive a una distancia caminable de un parque, mientras que casi la mitad de los blancos tiene este acceso.

No es de extrañar entonces que, en 2022, solo el 11.6% de los latinos participaron en actividades recreativas al aire libre. La participación en la preservación de espacios abiertos y recursos naturales comienza con la apreciación, por lo que es crucial llevar a las comunidades espacios al aire libre. La abogacía siempre ha sido parte integral de LCW; crea una plataforma que amplifica y resalta la voz de la comunidad latina en el proceso de toma de decisiones.

"El respeto por la naturaleza y espacios al aire libre es parte de la cultura latina", dijo Melissa Morris, Directora de Programas de Conservación de Hispanic Access Foundation. “Los latinos son apasionados por la naturaleza y creen que es su obligación moral preservarla. Eliminar las barreras de acceso a la naturaleza es el primer paso para involucrar a futuros guardianes".

Más de 300 parques, organizaciones y grupos comunitarios se han unido a la Semana Latina de la Conservación como socios y patrocinadores. Los patrocinadores de la Semana Latina de la Conservación incluyen Doris Duke Foundation, Winnebago Industries, The Nature Conservancy Colorado, Liquid IV, Bee's Wrap, Todo Verde, REI, Patagonia, David and Lucile Packard Foundation, Walton Family Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, Oceankind, New England Aquarium, y Defenders of Wildlife.

Las actividades se llevarán a cabo en varios estados y una lista completa de eventos está disponible en www.LatinoConservationWeek.com. Celebra en línea siguiendo #LatinoConservationWeek2024 y #LCW2024 en las redes sociales.

Sobre Hispanic Access Foundation

Hispanic Access Foundation, organización sin fines de lucro 501(c)(3), conecta a latinos con aliados y oportunidades para mejorar sus vidas y crear una sociedad equitativa. Nuestra visión es que algún día cada latino en Estados Unidos disfrute de buena salud física y un entorno natural saludable, educación de calidad, éxito económico, y participación cívica en sus comunidades, sumando así para mejorar el futuro de América.

Para obtener más información, visite www.hispanicaccess.org.

FUENTE: Hispanic Access Foundation