jueves 23  de  octubre 2025
¿Quiénes reciben los cupones SNAP Florida hasta el 28 de octubre?

En Florida, los beneficios del programa de cupones SNAP se distribuyen según los dos últimos dígitos del número de caso, leídos al revés

Los cupones SNAP en Florida dan un pago máximo por persona para comprar alimentos básicos

Los cupones SNAP en Florida dan un pago máximo por persona para comprar alimentos básicos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), conocido también como cupones de alimentos, continúa su distribución mensual en Florida.

Entre el 20 y el 28 de octubre, miles de familias recibirán los beneficios correspondientes, de acuerdo con el cronograma establecido por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF).

SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre
SNAP Florida: fechas de pagos y calendario de depósitos hasta el 12 de octubre
El Seguro Social mantiene sus fechas de pago, ¿quiénes lo reciben este miércoles?

El programa SNAP es una ayuda federal administrada por las agencias estatales que busca apoyar a las personas y familias con bajos ingresos para que puedan adquirir alimentos nutritivos.

Aunque el beneficio proviene del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en Florida la gestión se realiza a través de las oficinas locales del DCF.

Cambios en los montos máximos desde octubre de 2025

Con el inicio del año fiscal 2026, el USDA actualizó los límites de beneficios máximos para los hogares beneficiarios. A partir de este mes, las familias en Florida recibirán los siguientes montos máximos mensuales, dependiendo del tamaño del hogar:

  • 1 persona: $298

  • 2 personas: $546

  • 3 personas: $785

  • 4 personas: $994

  • 5 personas: $1,183

  • 6 personas: $1,421

  • 7 personas: $1,571

  • 8 personas: $1,789

  • Por cada persona adicional: +$218

Estos límites representan el monto máximo posible, aunque la cantidad real varía según los ingresos, gastos deducibles y composición familiar de cada solicitante.

Requisitos para acceder a SNAP

Para calificar al programa, el hogar debe cumplir con los requisitos de ingresos brutos y netos.

Los ingresos brutos son los totales antes de impuestos y deducciones, mientras que los netos resultan después de aplicar deducciones autorizadas, como gastos de vivienda o manutención de menores.

Los hogares en los que todos los miembros reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) son automáticamente elegibles.

El programa también brinda asistencia a personas sin hogar, incluso si no tienen una dirección fija o un lugar donde cocinar, siempre que cumplan con los criterios de necesidad económica.

Pagos del 20 al 28 de octubre

En Florida, los beneficios se distribuyen según los dos últimos dígitos del número de caso, leídos al revés. Las familias cuyos números terminan entre el 68 y el 99 recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

  • 68–71 → 20 de octubre

  • 72–74 → 21 de octubre

  • 75–78 → 22 de octubre

  • 79–81 → 23 de octubre

  • 82–85 → 24 de octubre

  • 86–88 → 25 de octubre

  • 89–92 → 26 de octubre

  • 93–95 → 27 de octubre

  • 96–99 → 28 de octubre

Los fondos se acreditan directamente a la tarjeta EBT (Electronic Benefit Transfer), la cual funciona como una tarjeta de débito que puede utilizarse en supermercados y establecimientos autorizados en todo el país.

Para verificar su fecha exacta de pago o conocer si califica para recibir SNAP, los residentes pueden visitar el portal oficial del Departamento de Niños y Familias de Florida (myflorida.com/accessflorida) o comunicarse al número de atención 1-866-762-2237.

FUENTE: Con nformación de Marca USA

