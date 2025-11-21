Amazon inicia pagos a miembros de Prime tras demanda por inscripción engañosa

MIAMI — Amazon comenzó a compensar a algunos de sus miembros de Prime tras perder una demanda que lo acusaba de prácticas engañosas para inscribir a los clientes en el servicio y dificultar la cancelación de la suscripción.

La compensación está dirigida a quienes se registraron en Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 y que, en un período de 12 meses, no hayan utilizado más de tres de los beneficios del servicio. Los consumidores elegibles pueden recibir hasta $51 como reembolso.

Sin embargo, el pago no será automático. Los usuarios primero recibirán un correo electrónico de Amazon informándoles sobre la compensación. Luego, tendrán 15 días para aceptarla y completar el trámite para recibir el dinero en su cuenta.

Expertos en consumo recomiendan revisar cuidadosamente las cuentas de correo y los estados de cuenta, para asegurarse de no perder la oportunidad de reclamar el reembolso. Este caso subraya la importancia de leer los términos de servicios digitales y mantenerse atento a los procesos de inscripción y cancelación de suscripciones.

Con esta medida, Amazon busca cerrar un capítulo legal que afectó a miles de usuarios, mientras refuerza la transparencia en su plataforma y el acceso a los beneficios de Prime sin obstáculos indebidos, aseguró la trasnacional en un comunicado de prensa.

FUENTE: Con información de AFP.