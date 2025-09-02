martes 2  de  septiembre 2025
MERCADO BURSáTIL

Anthropic, empresa de Inteligencia Artificial, triplica su valor en sólo seis meses

Según varios medios, el líder OpenAI estaría en conversaciones para permitir a sus empleados vender sus acciones, lo que valoraría a la empresa en aproximadamente 500.000 millones.

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, cuyo modelo Claude es uno de los principales rivales de ChatGPT de OpenAI, anunció el martes que alcanzó un valor de 183.000 millones de dólares después de una nueva ronda de financiamiento.

La empresa de San Francisco hizo pública el lunes la conclusión de una ronda de financiamiento en la que reunió 13.000 millones de dólares, liderada por ICONIQ, Fidelity Management & Research Co y Lightspeed Venture Partners, según una publicación de blog.

Lee además
disputa por inteligencia artificial marca nueva era para la hegemonia global
HEGEMONíA

Disputa por Inteligencia Artificial marca nueva era para la hegemonía global
Edificio sede del gigante de la tecnología Google.
CASA BLANCA

Google proveerá herramientas de Inteligencia Artificial al gobierno de EEUU

"Este financiamiento valora a Anthropic en 183.000 millones de dólares", precisa la publicación, es decir, tres veces la valoración revelada a principios de marzo.

Según Anthropic, estos fondos servirán para desarrollar sus capacidades, profundizar sus investigaciones en seguridad y apoyar su expansión internacional.

La empresa, conocida por su chatbot Claude, compite con las ofertas de Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), xAI (Grok), Meta y Microsoft, en una frenética carrera por la IA generativa que cuesta cientos de miles de millones de dólares.

Según varios medios, el líder OpenAI estaría en conversaciones para permitir a sus empleados vender sus acciones, lo que valoraría a la empresa en aproximadamente 500.000 millones.

En cuanto a xAI, su propietario Elon Musk busca organizar una nueva ronda de financiamiento que la llevaría a un rango de 170.000 a 200.000 millones de dólares, según el Financial Times.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Juez de EEUU rechaza dividir a Google

Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.
INFORME

Migración inversa: más de 14,000 migrantes olvidan el sueño americano y regresan a sus países

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Cortes inferiores sin jurisdicción sobre el poder presidencial siguen obstaculizando las medidas económicas del presidente de EEUU Donald J. Trump.
COMERCIO/EEUU

Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles