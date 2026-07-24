Arabia Saudita ataca a terroristas hutíes de Yemen

Estos son los terroristas hutíes en un mensaje claro sobre la bandera de Estados Unidos.

La coalición liderada por Arabia Saudita atacó instalaciones militares hutíes y destruyó objetivos que amenazaban la navegación comercial en el Mar Rojo, según informó la principal cadena de televisión local.

"Se han atacado instalaciones militares hutíes en la provincia de Hodeida... Los objetivos destruidos estaban relacionados con la amenaza a los buques mercantes en el mar Rojo ", informó la cadena de televisión Al Arabiya en publicaciones en X.

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Los terroristas hutíes proiraníes de Yemen, financiados por Teherán, anunciaron horas antes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita.

La cadena de televisión saudita añadió que el puerto de Hodeida, en Yemen, no fue objeto de ataques y permanece abierto a la navegación.

Poco antes de este anuncio, el gobierno de Riad informó que un buque de una empresa saudita había sido atacado mientras navegaba por el Mar Rojo.

FUENTE: Con información de AFP.