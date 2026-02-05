jueves 5  de  febrero 2026
CONVENIO

Argentina y EEUU firman acuerdo de comercio e inversión

"El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y proporciona un acceso significativo al mercado para los exportadores estadounidenses", dijo Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos y firmante del acuerdo

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo argentino, Javier Milei.

FABRICE COFFRINI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de comercio e inversión recíproco, informó el jueves el gobierno de Javier Milei, que precisó que el tratado concederá a la carne argentina un acceso "sin precedentes" al mercado estadounidense.

Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre muchas de sus exportaciones.

La presidencia argentina escribió el jueves que el acuerdo tiene como objetivo "reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología".

"El acuerdo entre Estados Unidos y Argentina reduce las barreras comerciales de larga data y proporciona un acceso significativo al mercado para los exportadores estadounidenses", dijo también este jueves en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR) y firmante del acuerdo.

Greer destacó que el convenio beneficiará el ingreso a Argentina de productos que van "desde vehículos automotores hasta una amplia gama de productos agrícolas".

El acuerdo marco anunciado en noviembre contemplaba también el acceso preferencial a productos en otros rubros, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información y dispositivos médicos.

Por su parte, Estados Unidos proponía eliminar los aranceles recíprocos "sobre ciertos recursos naturales no disponibles y productos no patentados para aplicaciones farmacéuticas", dijo entonces la embajada estadounidense en Argentina.

Se espera la publicación del documento firmado este jueves para conocer la letra chica del pacto.

Acero y carne

La cancillería argentina adelantó en un comunicado que Estados Unidos "eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos".

Además, "concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado", lo cual "permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto".

Washington además "ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio", prosiguió.

La Presidencia argentina detalló que el acuerdo será remitido al Congreso y que Milei "confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes".

"La argentina es una economía muy cerrada", dijo el analista internacional Marcelo Elizondo, al explicar que tras la firma entre Mercosur y la Unión Europea en enero y este pacto con Estados Unidos, el país tradicionalmente proteccionista "está logrando una inserción internacional que no tenía".

Es "un hecho muy significativo", añadió.

Vínculos estrechos con EEUU

Milei mantiene vínculos muy estrechos con Estados Unidos de Donald Trump, y en octubre recibió de Washington una línea de ayuda financiera por 20.000 millones de dólares, que el presidente Miley nunca necesitó y devolvió a EEUU.

"Donde hay geopolítica hay comercio e inversiones, y donde no la hay se reducen los negocios. Y me parece que esto también finalmente lo que genera son inversiones de Estados Unidos en Argentina" en rubros como energía, minerales, tierras raras y economía del conocimiento, planteó Elizondo.

El miércoles, ambos países firmaron un acuerdo marco para el suministro de minerales críticos.

El convenio establece que ambos países propiciarán "subvenciones, garantías, préstamos e inversiones de capital para impulsar proyectos de minería y procesamiento" y que se implementarán "medidas para agilizar los procesos de obtención de permisos", informó el jueves la embajada de Estados Unidos en Argentina.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había señalado el miércoles que Argentina tiene las capacidades necesarias para convertirse en un productor de tierras raras.

Los minerales y las tierras raras se han convertido en un sector crítico para la manufactura de productos tecnológicos, desde teléfonos hasta computadoras y satélites, y el gobierno de Donald Trump ha convertido esa búsqueda de recursos en uno de sus objetivos clave de política económica exterior.

El saldo del intercambio comercial con Estados Unidos en 2025 fue superavitario para Argentina (8.338 millones de dólares en exportaciones y 6.704 millones en importaciones). Las principales ventas del país sudamericano se dieron en los rubros de combustibles y energía y manufacturas de origen industrial.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
