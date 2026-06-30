martes 30  de  junio 2026
FINANZAS

Cae el euro ante dudas sobre futuras acciones del Banco Central Europeo

Antes del cierre, el euro se cambiaba a 1,1417 dólares. El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1394 dólares

Simbología del euro frente a la sede del Banco Central Europeo en Alemania.

Simbología del euro frente a la sede del Banco Central Europeo en Alemania.

KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El euro bajó este martes ante las dudas sobre qué hará el Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés el resto del año tras la caída de la inflación en junio en Alemania, Francia e Italia por la distensión en el conflicto bélico entre EE.UU. e Irán.

Antes del cierre, el euro se cambiaba a 1,1417 dólares, frente a los 1,1420 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una foto montaje junto a la presidenta de la Unión Europea, Urzula Von der Leyen.
NOVEDAD

En peligro el histórico acuerdo comercial de EEUU con la Unión Europea
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1394 dólares.

La inflación se enfrió en Alemania, Francia e Italia en junio más de lo esperado debido a la caída de los precios de la energía tras la distensión entre EEUU e Irán.

Los precios de consumo armonizados subieron en junio en Alemania un 2,4 % interanual (2,7 % en mayo) en Francia, un 2 % (2,8 % en mayo) y en Italia, un 3 % (3,2 % en mayo).

Las ventas minoristas aumentaron en Alemania en mayo un 1,1 % respecto al mes anterior, y los precios de importación subieron en mayo un 6,8 % respecto al mes anterior, la subida más fuerte desde diciembre de 2022.

El foro del BCE sobre banca central en Sintra (Portugal) podría dilucidar a los mercados qué va a hacer el BCE el resto del año

Su presidenta, Christine Lagarde, dijo el lunes por la noche que el BCE se puede centrar "en estabilizar la inflación utilizando los tipos de interés oficiales como herramienta principal".

El BCE asume una postura de cautela

Lagarde también consideró que el BCE no necesita "actuar con la misma intensidad" con la que subió las tasas de interés tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y 2023.

El BCE puede elevar los tipos de interés para hacer frente a la inflación sin el temor de que el endurecimiento sea una fuente de tensión financiera.

El BCE subió el precio del dinero el 11 de junio en 25 puntos básicos, hasta el 2,25 %, algo que no fue un "aumento por precaución", según Lagarde, sino la respuesta a unas perspectivas de aumento de la inflación general y subyacente, y a una proyección que no situaba el retorno de la inflación al 2 % hasta el último trimestre de 2027.

Ante la reciente caída del precio del petróleo, tras el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán, los mercados han reducido sus expectativas de más aumentos de tasas de interés.

Pese a la caída de los precios de la energía, los mercados y algunos analistas prevén que el BCE subirá sus tasas de interés en septiembre porque la inflación subyacente se sitúa alrededor del 2,5 % interanual en la zona del euro, muy por encima del objetivo.

Los mercados consideran que el BCE no tiene prisa en subir los tipos de interés y descuentan que en julio los mantendrá, ya que la relajación de las tensiones en Oriente Medio ha llevado a una fuerte caída de los precios de la energía.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1383 y 1,1420 dólares. EFE

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump señala que Irán solicitó una reunión en Catar para este martes

El dólar se fortalece y el euro cae a su peor nivel en 11 meses

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)
DOBLETE SÍSMICO

Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
CONFLICTO

Trump señala que Irán solicitó una reunión en Catar para este martes

El Mundial de Norteamérica 2026 hace historia al ser el primero con tres países anfitriones.
FÚTBOL

Estos son los juegos para hoy en el Mundial

EEUU envió personal especializado en dar respuesta en situaciones de desastre. 
AYUDA HUMANITARIA

EEUU aumenta su compromiso con Venezuela con aporte de más de 300 millones de dólares tras sismos

Te puede interesar

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)
CRISIS SANITARIA

La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela

Roxanabel Medina Leon, de 31 años.
ABANDONO

Niño de 11 años salió a buscar a su madre para poder comer; termina arrestada en Doral

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
PLAN DE GASTOS

DeSantis firma su último presupuesto de Florida tras vetar 810 millones de dólares en partidas

Imagen referencial.
EFEMÉRIDE

Miami-Dade celebra el 4 de Julio con decenas de eventos públicos y un llamado a la prudencia