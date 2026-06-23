martes 23  de  junio 2026
MERCADO FINANCIERO

El dólar se fortalece y el euro cae a su peor nivel en 11 meses

El euro se cambiaba tras el cierre de las bolsas en Europa a 1,13 dólares, frente a los 1,14 dólares de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior

Billetes de 100 dólares estadounidenses.

Billetes de 100 dólares estadounidenses.

UNSPLASH
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El euro cayó este martes por debajo del nivel de 1,14 dólares, valor mínimo desde hace once meses, ante la fortaleza del dólar estadounidense debido al aumento de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y la incertidumbre sobre el acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

El euro se cambiaba al cierre de las bolsas en Europa a 1,13 dólares, frente a los 1,14 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

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El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,13 dólares.

Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés han incrementado la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y respaldan al dólar.

Economía de EEUU se expande y la de Europa sigue en contracción

El referente de los tipos de interés de la zona del euro (2,25 %) y de EEUU (entre el 3,5 y el 3,75%) impulsa las compras de dólares y la apreciación de esta divisa.

La actividad económica de Estados Unidos mejoró en junio hasta 52,2 puntos, según S&P.

Datos económicos de la eurozona, con Alemania y Francia en tendencia bajista, frenaron la cotización del euro.

El flash del índice compuesto de la actividad total de la zona del euro, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en junio hasta 49,5 puntos (48,5 puntos en mayo), máxima de los tres últimos meses, según S&P.

No obstante, la actividad económica de la zona del euro ha mejorado en junio por primera vez desde el ataque de EEUU e Israel a Irán, que desencadenó el cierre del Estrecho de Ormuz y disparó los precios del petróleo y el gas.

Pese a la mejora, el indicador se sitúa por debajo de 50 puntos, lo que significa que la actividad económica se contrae.

Presiones inflacionarias se reducen

"Las presiones inflacionistas dieron muestras de reducirse en junio", según S&P.

Pero el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en el Parlamento Europeo que la inflación podría mantenerse por encima del 2% durante bastante tiempo a pesar del acuerdo de paz entre EEUU e Irán.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo el lunes en el Parlamento Europeo que todavía no ven efectos de segunda ronda que requieran una respuesta de política monetaria más agresiva, por lo que frenó las expectativas de subidas de los tipos de interés en la eurozona pronto.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,13 y 1,14 dólares.

FUENTE: Con información de AFP.

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