miércoles 24  de  junio 2026
ECONOMÍA

Secretario del Tesoro de EEUU dijo que el dólar será el eje del comercio de Venezuela, según CNBC

Scott Bessent sostuvo que el país regresará el sistema financiero basado en la divisa estadounidense después de años de restricciones y sanciones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent afirmó que la política de Washington es reforzar el papel global del dólar (EFE)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent afirmó que la política de Washington es reforzar el papel global del dólar (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el dólar estadounidense será la pieza central del comercio de una eventual “nueva Venezuela”, al destacar la importancia de la moneda norteamericana dentro de la estrategia económica promovida por la administración del presidente Donald Trump.

La afirmación la hizo en una entrevista en el programa Squaw Box que transmite el canal financiero CNBC.

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Durante una intervención pública sobre el papel del dólar en la economía global, Bessent afirmó que Venezuela regresará al sistema financiero basado en la moneda estadounidense tras años de restricciones derivadas de sanciones y limitaciones en el acceso a los mercados internacionales.

“La nueva Venezuela va a facturar en dólares, están volviendo al sistema del dólar”, declaró el funcionario. “La nueva Venezuela va a facturar en dólares, están volviendo al sistema del dólar”, declaró el funcionario.

Según explicó, las sanciones impuestas al país sudamericano dificultaron durante años la realización de transacciones en la divisa estadounidense, lo que llevó a Caracas a comercializar petróleo bajo condiciones menos favorables.

“Estaban vendiendo petróleo con descuento a China y no obtenían dólares”, señaló Bessent, al argumentar que el uso de la moneda estadounidense ofrece mayores ventajas de liquidez y acceso a los mercados financieros internacionales.

El secretario del Tesoro sostuvo que la política económica de Washington busca reforzar el papel global del dólar. “Todo lo que estamos haciendo es empujar al dólar hacia atrás y reforzarlo”, afirmó.

Bessent también vinculó esta estrategia a otros escenarios internacionales. Mencionó que, en el contexto de eventuales acuerdos con Irán, ese país podría volver a facturar en dólares, y consideró que, una vez finalizado el conflicto entre Rusia y Ucrania, Moscú también tendría incentivos para regresar al sistema financiero dominado por la moneda estadounidense.

“Rusia querrá volver al sistema del dólar porque el dólar es nuestra liquidez, son nuestros mercados de capitales, es profundidad y amplitud”, indicó. “Rusia querrá volver al sistema del dólar porque el dólar es nuestra liquidez, son nuestros mercados de capitales, es profundidad y amplitud”, indicó.

El funcionario destacó que la fortaleza del dólar sigue siendo uno de los principales activos estratégicos de Estados Unidos y defendió el uso de esa ventaja económica en coordinación con los aliados de Washington.

“No deberíamos tener reparos en aprovechar nuestras ventajas y, cuando las tenemos, compartirlas con nuestros aliados y hacer frente a quienes no están alineados con nosotros”, concluyó.

FUENTE: Con información de CNBC

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