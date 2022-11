Clara ventaja para republicanos a días de elecciones

La economía es el principal lastre para los demócratas de Biden en estos comicios, en los que también se elige a una treintena de gobernadores estatales.

La inflación anual de 8,2% ha desbancado los temas reiterativos y sin relevancia para la mayoría de los electores como el derecho al aborto, obligando a los demócratas a reformular sus mensajes finales para decir que los estadounidenses ahorrarán dinero si votan por ellos en las legislativas.

Un mensaje al estilo populismo latinoamericano en medio de una inflación y situación económica que no cesa desde hace casi dos años. La gran mayoría se ha dado cuenta del fiasco de la administración Biden y del camino equivocado que lleva EEUU, con un gran peligro para su supremacía mundial y en especial para la seguridad de los estadounidenses.

Los demócratas, visiblemente sin argumentos válidos, afirman que los republicanos quieren reducir derechos, que el ala más a la derecha del partido representa una amenaza y que el expresidente Donald Trump habría influido en el asalto al Capitolio en 2021. Pero esto, ya no cala en las decisiones de la gente. Por el contrario, decenas de millones de estadounidenses se encuentran obstinados y hartos del discurso de izquierda, sin soluciones a las crisis creadas por esa propia ideología política.

Sin embargo, Biden ejecuta una agenda de extrema izquierda que ha sumido al país en una deuda superior a los 30 billones de dólares (trillones)

"La realidad se impone"

Los republicanos se enfocan en la violencia urbana y las medidas de izquierda que han propiciado el incremento del vandalismo, los asaltos armados y la delincuencia en general. Muchos demócratas en el 2020 apoyaron el plan de reducir al mínimo los fondos para los departamentos de policías, cambiar leyes a favor de los delincuentes y ahora -durante su gobierno- tienen encima el impacto de estas absurdas "iniciativas".

En la recta final de campaña, los republicanos convencen en tradicionales bastiones demócratas, con candidatos que se enfrentan directamente a las políticas actuales de Biden.

Estrategas de ambos partidos ven cómo distritos de Nueva York, Oregón y Connecticut, que ganó Biden por dos dígitos en 2020, se encuentran ahora en grandes disputas.

"Pensamos por un momento que podríamos desafiar la gravedad, pero la realidad se está imponiendo", dijo Sean McElwee, director ejecutivo de Data for Progress, una firma encuestadora afín a la izquierda, al diario The New York Times.

El Senado está actualmente en manos de los demócratas por un solo voto, el de la vicepresidenta Kamala Harris.

En los estados de Pennsylvania, Arizona y New Hampshire, algunos demócratas marchan al frente en sondeos por muy escaso margen y han visto reducir su ventaja en los últimos días.

Los republicanos lideran la intención de voto en Nevada, donde la campaña [presuntamente] está reñida, y en Winsconsin.

Georgia ha regresado al bando rojo y Florida debe consolidarse como republicana.

Un gran parte de electores de origen hispano votará por los republicanos, cuando en el 2020 los demócratas contaban con una ventaja.

Más de 21 millones de personas de 46 estados ya votaron, pero los resultados electorales podrían hacerse esperar días en algunos estados. Es la nueva moda en el país con mayor tecnología en el mundo, algo que no se entiende aún.

Se espera que los republicanos recuperen el control de ambas Cámaras, pero aunque sea una han prometido emprender investigaciones contra la desastrosa e irresponsable gestión de la administración Biden. Entre otros, apuntan al propio Presidente, los escándalos de su hijo Hunter Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El pretexto del llamado voto de castigo

Las elecciones de medio mandato se celebran dos años después de las presidenciales y se convierten en un referéndum de hecho sobre el inquilino de la Casa Blanca. El partido del Presidente rara vez escapa al voto castigo, pero en esta ocasión el voto castigo se lo han inflingido los propios demócratas controlados por una cúpula de extrema izquierda (socialistas) y una situación económica y social críticas.

Perder el control del Congreso sería una dura derrota para Biden, que pronto cumplirá 80 años y dice "tener la intención" de presentarse a la reelección en 2024.

Trump se encuentra en campaña. La gran diferencia con los demócratas son sus contundendes argumentos y sus resultados económicos truncados con la llegada de ese Partido al poder en Washington.

El expresidente Trump realizará una serie de actos en Iowa, Florida, Arizona y Pennsylvania.

Biden, que ya votó anticipado, visita este martes el sur de Florida y en el resto de la semana Pennsylvania, Maryland, Nuevo México y California para defender a los candidatos demócratas.

Los asesores de Biden han tenido que recurrir al expresidente Obama a ver si pueden convecer incluso a demócratas de que salgan a votar y lo hagan realmente por demócratas.

Obama irá esta semana a Nevada, Arizona y Pennsylvania. Sin embargo, la realidad se impone ante la demagogia y las falsas promesas demócratas, ahora contra la pared tras dos años de un pésimo trabajo en la Casa Banca.

"Entiendo que puedan estar preocupados por el rumbo del país. A veces es tentador simplemente desconectarse y ver fútbol, ver 'Bailando con las estrellas'", dijo Obama refiriéndose a los estados indecisos. "Estoy aquí para decirles que desconectarse no es una opción".

Obama, también sin argumentos para convencer, intenta utilizar sus chistes en medio de una cruel situación para decenas de millones de estadounidenses, asfixiados por el alto costo de vida, al que el presidente Biden le dio la espalda desde el primer día de gobierno para ocuparse de asuntos internacionales y del cambio climático.

lmorales@diariolasamericas.com