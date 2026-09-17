Wall Street cierra en alza tras aumento de tasas de interés

Agentes en el piso de remate de la Bolsa de Nueva York.

Wall Street cerró este jueves con fuertes ganancias, impulsada por la firme postura del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en la lucha contra la inflación.

El Dow Jones subió un 0,61%; el índice ampliado S&P 500, un 1,14%; y el Nasdaq, un 1,69%.

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El Banco Central estadounidense subió el miércoles sus tasas de interés un cuarto de punto, situándolas en un rango de entre el 3,75% y el 4%, una decisión unánime que el mercado anticipó.

Impulsada por el aumento de precios del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente, la inflación ha sido "demasiado alta durante demasiado tiempo", explicó el presidente de la Fed, Kevin Warsh en rueda de prensa también al referirse al fallido gobierno de Joe Biden, el mismo que fomentó la peor inflación en 2021 de las últimas cinco décadas en EEUU.

Indicó que apoyaba plenamente la decisión de aumentar las tasas de referencia, calificándola de "justa" y "seria".

Las previsiones actualizadas de la Fed también sugieren un mayor endurecimiento de la política monetaria en 2026 para mantener bajo control la inflación.

Numerosos analistas temían que Warsh cediera a la presión de Trump, quien insiste con la flexibilización monetaria.

"La bajada de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos también impulsa" el repunte generalizado de Wall Street, señalon este jueves los analistas de Briefing.com.

Aumento de tasas fortalece confianza de inversores

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, cayó un 0,95%, tras un descenso superior al 4% durante la sesión, en medio de un renovado optimismo sobre la capacidad de Arabia Saudita para mantener sus exportaciones de crudo a pesar del conflicto contra los terroristas hutíes de Yemen, quienes han atacado diferentes fuentes de energía saudita.

En este contexto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,93%, frente al 5,02% del cierre del día anterior.

El rendimiento del bono a 30 años descendió del 5,36% al 5,28%.

En el ámbito empresarial, el fabricante de generadores de respaldo Generac experimentó un fuerte repunte (+18,33% hasta los 207,20 dólares) tras anunciar una alianza con Amazon para equipar los centros de datos del gigante del comercio electrónico y digital.

Por su parte, General Motors, fabricante de automóviles, registró una alta demanda (+2,74%, hasta 86,60 dólares) tras el anuncio de la entrega inicial de componentes del misil interceptor PAC-3 al grupo aeroespacial y de defensa Lockheed Martin (+0,13%, hasta 537,96 dólares), en un contexto en el que Estados Unidos acelera la reconstrucción y ampliación de su arsenal.

Nike, especialista en equipamiento deportivo cerró al alza (+1,69% hasta los 36,38 dólares) luego del nombramiento de Alexandre Arnault, hijo del multimillonario y CEO de LVMH Bernard Arnault, como miembro de su consejo de administración.

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FUENTE: Con información de AFP.