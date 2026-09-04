EEUU elogia el "valiente paso" del Perú de romper relaciones diplomáticas con Irán

El Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujmori, rompió relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por las "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- Estados Unidos aplaudió la decisión del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, en Perú, de romper relaciones con Irán. De acuerdo con el Departamento de Estado, se trata de un "valiente paso".

"Estados Unidos elogia la decisión de Perú de romper las relaciones diplomáticas con Irán. El régimen iraní ha explotado durante mucho tiempo su presencia diplomática en el extranjero para sembrar caos y terror", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado, el jueves.

Destacaron que la medida es un "valiente paso" que envía un "mensaje claro" y contundente: "El terrorismo del régimen, en el país y en el extranjero, no quedará sin respuesta".

Perú rompió el martes relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por las "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La Administración de la derechista Keiko Fujimori, que asumió el poder el 28 de julio, es afín al Gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la Cancillería peruana, la medida sobre Irán tiene su base en la ·histórica vocación pacifista" del Perú.

Conflicto en Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se refirió el jueves al conflicto con Irán. "Yo no lo llamaría una guerra", dijo durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Al cumplirse seis meses de las hostilidades, Vance señaló que las principales operaciones militares "duraron unas seis semanas". Puntualizó que Estados Unidos logró "destruir" las instalaciones nucleares iraníes.

Sostuvo que "no hay intercambio de fuego en este momento", aunque Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.

FUENTE: Con información de Europa Press/Perú