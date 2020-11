Compañías ayudarán a familias por Día de Acción de Gracias

Sin nuestros clientes, no estaríamos donde estamos hoy, por lo que esta es una pequeña manera de corresponder al amor que nuestra comunidad nos ha brindado. ¡Qué dulce es poder compartir el amor de Vicky con tantas familias en esta temporada! ”, añadió la ejecutiva.

Las cajas, diseñadas para una familia de hasta seis miembros, se distribuirán a algunas de las organizaciones sin fines de lucro como United Way de Miami-Dade, United Way de Broward County y Missionaries of Charities of St. Teresa of Calcuta, quienes entregarán los paquetes a familias necesitadas en Miami Dade y Broward. Los miamenses también podrán nominar a familias en todo el sur de Florida hasta el 20 de noviembre del 2020 para ganar una caja de “Miami Thanksgiving” justo a tiempo para celebrar la festividad.

Los residentes del sur de Florida podrán nominar a las familias necesitadas visitando cualquier tienda de Sedano's Supermarkets o Vicky Bakery, o en internet en www.amiamithanksgiving.com, donde pueden completar un formulario simple y nominar a una familia que necesite una caja de alimentos para el Día de Acción de Gracias.

Las seis marcas patrocinadoras desean agradecer a la comunidad que las ha apoyado a lo largo de los años. RAVA Group, Sedano's Supermarkets y Vicky Bakery tienen fuertes raíces en Miami y tienen un lugar especial en su corazón para esta comunidad. Cafe Bustelo ®, Coca Cola y Goya Foods desean servir a la comunidad que ha convertido estas marcas en sus favoritas durante generaciones.

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la mayor compañía de alimentos de propiedad de hispanos en los EEUU, y se ha establecido como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, Centroamérica y Suramérica.

Fundada en 1962 por las familias Herrán y Guerra, la cadena de supermercados Sedano's se ha convertido en una de las principales cadenas de supermercados independientes en los Estados Unidos, al tiempo que Vicky Enterprises, Inc. es la empresa familiar que hizo crecer la marca Vicky Bakery. Hasta el día de hoy, la panadería se ha extendido a 17 ubicaciones diferentes en el sur de Florida. Similar es la historia de Café Bustelo, creado en 1928 e inspirado por el delicioso aroma negro latino, se ha convertido en una de las marcas predilectas de café auténtico.