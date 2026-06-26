Geólogo y físico venezolanos explican la potencia de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela

"La magnitud del daño real aún no se conoce, en parte porque no existe una institución nacional capaz de cuantificarlo rápidamente.", acotó Pánfilo Masciangoli AFP

CARACAS. Dos especialistas venezolanos: un geólogo y un físico se unen para explicar de manera científica ¿qué pasó en Venezuela cuando ocurrió el doblete sísmico? Fenómeno poco usual y mortífero.

Venezuela fue sacudida dos veces, el pasado 24 de junio, aproximadamente a las 6.05 pm, la primera vez el terremoto fue de 7,2 grados y la segunda, se incrementó l fuerza a 7,5 grados.

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El geólogo Eduardo Malagino explicó que la cantidad de energía liberada por el terremoto de 7,5 grados es comparable a unas “260 bombas nucleares”.

La comparación es para ilustrar la enorme fuerza del sismo y el impacto que tuvo en distintas regiones del país.

De acuerdo con especialista esta comparación se hace sobre todo por la energía liberad, no por el daño exacto que causan.

Realidad incómoda

Mientras, que el físico Pánfilo Masciangoli, dio una mirada al riesgo, la vulnerabilidad y los daños. Afirmó que los terremotos de este 24 de junio, dejó al descubierto una realidad incómoda: Venezuela depende más de organismos internacionales que de su propia institución sismológica para entender lo que ocurre bajo sus pies.

“FUNVISIS, que durante décadas fue un referente regional, hoy opera con una marcada falta de transparencia”, aseveró. “FUNVISIS, que durante décadas fue un referente regional, hoy opera con una marcada falta de transparencia”, aseveró.

Entre las críticas al organismo enumeró: la falta de publicación

de su red instrumental, no informa cuántas estaciones están activas o inactivas y no emite boletines técnicos detallados. “En un país altamente sísmico, esta ausencia de información no es solo un problema administrativo: es un riesgo directo para la población”.

Puntualizó que, frente al vacío, es el Servicio Geológico de Estados Unidos, (USGS) el que se ha convertido en la fuente principal de datos confiables. Gracias a su red global de sismógrafos, distribuida en todos los continentes, puede detectar, localizar y caracterizar grandes sismos en Venezuela con precisión, incluso sin tener estaciones dentro del país.

“Por eso, cuando ocurrió el terremoto de Morón, el mundo supo primero lo que había pasado gracias al USGS, no a FUNVISIS”.

Dos rupturas mayores en menos de un minuto

Según el USGS, este tipo de doblete ocurre cuando la primera ruptura altera el campo de esfuerzos en un segmento vecino, dejándolo listo para fallar de inmediato. En términos simples: no fue un sismo con réplica, sino dos terremotos mayores, independientes pero encadenados.

Para dimensionar la magnitud del evento, basta recordar que un sismo de 7.5 es aproximadamente 10 veces más intenso que uno de 6.6, como el de Caracas en 1967. La escala sísmica es logarítmica: cada grado adicional implica una 10 veces más amplitud de las ondas y alrededor de 32 veces más energía liberada. Aunque las cifras parezcan cercanas, la diferencia física es enorme.

El físico dejó en claro que el riesgo sísmico no depende solo de la magnitud de un terremoto. Es una relación matemática:

Riesgo = Amenaza × Exposición × Vulnerabilidad × Consecuencia

El norte de Venezuela es sísmico por naturaleza. La historia lo demuestra: 1641, 1766, 1812, 1900, 1967, 2026. Toda la franja norte está atravesada por fallas activas —San Sebastián, Boconó, El Pilar— capaces de generar sismos de magnitud 7 o superior.

Exposición:

Describió que, a más población, más infraestructura, más densidad urbana. Caracas, Valencia, Maracay, La Guaira y Barcelona–Puerto La Cruz concentran millones de personas y gran parte de la infraestructura crítica del país. A mayor concentración humana y económica, mayor es el impacto potencial de un terremoto.

“El punto más débil de la ecuación. Aquí es donde Venezuela enfrenta su mayor desafío. La vulnerabilidad depende de cómo están construidas las edificaciones, dónde están ubicadas y qué tan bien pueden soportar la intensidad del movimiento sísmico. Ha aumentado por desigualdad constructiva, construcciones recientes de calidad variable y expansión urbana desordenada”.

“En Venezuela las consecuencias tienden a ser más graves porque los sistemas de respuesta están debilitados”, sentenció. “En Venezuela las consecuencias tienden a ser más graves porque los sistemas de respuesta están debilitados”, sentenció.

Tras el terremoto de Caracas de 1967, Venezuela adoptó normas sismorresistentes modernas. Durante tres décadas, estas normas se aplicaron con rigor, y las edificaciones formales construidas entre 1970 y 2000 muestran un desempeño notablemente sólido.

Las viviendas sociales

A partir de los años 2000, el país impulsó grandes programas de vivienda social. “Aunque permitieron reducir el déficit habitacional, surgieron dudas sobre el cumplimiento estricto de normas, calidad de materiales, supervisión independiente y la presión política por construir rápido”, dijo.

Los daños observados en varios urbanismos recientes sugerirían una mayor vulnerabilidad estructural. Será indispensable comparar el desempeño de edificaciones pre-Chávez y pos- Chávez para obtener conclusiones técnicas, no políticas.

La vulnerabilidad de los barrios en laderas

Desde hace décadas, en numerosos barrios populares se construyen viviendas de varios niveles sin diseño estructural, sin ingenieros y sin control municipal. Muchas están ubicadas en laderas con suelos débiles y pendientes pronunciadas.

“Estas estructuras presentan una vulnerabilidad extrema incluso ante sismos moderados y representan uno de los mayores riesgos humanos del país”, manifestó.

Los reportes preliminares muestran: Colapsos parciales en urbanismos recientes, daños severos en fachadas y elementos no estructurales.

Fallas en edificaciones informales en laderas: Interrupciones de servicios básicos, afectación de vías y puentes en zonas costeras, riesgo industrial en áreas con refinerías y plantas petroquímicas.

"La magnitud del daño real aún no se conoce, en parte porque no existe una institución nacional capaz de cuantificarlo rápidamente.", acotó Pánfilo Masciangoli

Recomienda para reducir los riesgos: creación de una red sismológica funcional y transparente, normas sismorresistentes aplicadas sin excepciones, supervisión técnica independiente, planificación urbana realista y una evaluación honesta de la vulnerabilidad acumulada.

Información inconclusa

Hasta ahora se desconoce la cantidad de viviendas sociales, llamadas en Venezuela Misión Viviendas, fueron afectadas por estos dos grandes terremotos. La información del Estado al respecto es escaza y desordenada. Se sabe de varios de estos urbanismos que se desplomaron o quedaron en el estado la Guaira, pero o hay un número consolidado de cuántos ya no existen ni de cuántos presentan daños estructurales no solo en la costa del litoral central, sino en todo el país.

FUENTE: Con información de Confirmado y redes sociales