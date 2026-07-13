lunes 13  de  julio 2026
DEBATE JUDICIAL

Reactivan en EEUU demandas sobre vínculo entre Tylenol y autismo

Los jueces aclararon que no se pronuncian sobre lo científico, sino si se debieron admitir ciertos testimonios periciales

Niña con autismo. (Pixabay)

Niña con autismo. (Pixabay)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reactivó el lunes cientos de demandas contra el laboratorio Kenvue, acusado por particulares de haber ocultado información sobre un vínculo, no demostrado científicamente, entre su medicamento Tylenol (paracetamol) y el autismo.

Los jueces del tribunal federal de apelaciones con sede en Manhattan dictaminaron que el juzgado de primera instancia se había “excedido en su poder discrecional” al excluir los testimonios de tres peritos presentados por los demandantes.

Lee además
El 2 de abril fue declarado en 2007 por la ONU como Día Mundial del Autismo, con el objetivo de dar a conocer este trastorno neurológico y ayudar a liberar a quienes lo padecen y sus familias de los muchos prejuicios a los que hacen frente día a día.
SALUD

Especialistas revelan cómo manejar una emergencia dental en niños con autismo
Un niño con autismo (imagen referencial)
AVANCE CIENTÍFICO

Hallazgo arroja luces sobre el autismo y la esquizofrenia: descubren un 'interruptor' del cerebro clave

Su decisión remitió los casos anteriormente desestimados a un tribunal inferior para que continuaran las actuaciones.

Los demandantes sostienen que el uso de Tylenol durante el embarazo puede provocar luego trastornos del espectro autista (TEA) o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en los niños.

La posible relación entre este analgésico y el autismo es objeto de una fuerte controversia entre organizaciones médicas y científicas, pero fue especialmente destacada por el presidente Donald Trump.

“Actualmente no existen datos científicos sólidos que confirmen un posible vínculo entre el autismo y la toma de paracetamol (también conocido como acetaminofén) durante el embarazo”, señaló en septiembre de 2025 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El paracetamol es el analgésico de referencia para las mujeres embarazadas, a diferencia de la aspirina o el ibuprofeno, ya que estos últimos presentan riesgos comprobados para el feto.

Los jueces responsables de la decisión del lunes subrayaron que su fallo de ninguna manera constituye una recomendación científica ni una base para políticas de salud pública.

“No nos estamos pronunciando si existe una relación causal general entre el acetaminofén y el TDAH y/o el TEA”, escribieron. “Y ciertamente no es una decisión sobre cuál debe ser el enfoque de los responsables de políticas públicas (...) a la hora de regular el uso del acetaminofén”.

Su función, señalaron, fue determinar si debían haber admitido ciertos testimonios periciales.

Un portavoz del laboratorio Kenvue declaró a la AFP que esta decisión judicial de carácter procesal "no cambia en nada el hecho de que los datos científicos creíbles e independientes no demuestran ningún vínculo comprobado" entre Tylenol y el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo.

"La ciencia importa" y "ahora tenemos una nueva oportunidad para demostrar que los dictámenes de los peritos de los demandantes no son fiables y no deben ser admitidos en esta causa", añadió.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Voces que transforman el autismo en un camino de amor e inclusión real

Coalición de 12 estados demanda a Paramount y Warner Bros Discovery para bloquear fusión

EEUU confirma uso de drones navales por primera vez para atacar centro de submarinos en Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta imagen recoge la presencia de algas en la playa de Miami Beach.
ALERTA TEMPORAL

Declaran no aptas para bañistas dos playas de Miami-Dade por bacterias fecales

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
Colombia

Petro prohíbe que De la Espriella se posesione en una base militar

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026 
GALARDÓN

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

Te puede interesar

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump notifica al Congreso la reanudación de combates en Irán y anuncia "mensaje a la nación" en plena escalada

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

El programa de Florida ayuda a pagar el down payment de la hipoteca. 
GRAN OPORTUNIDAD

Regresa a Florida el programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35,000 para comprar vivienda

Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia
GUERRA

Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia