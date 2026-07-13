Reactivan en EEUU demandas sobre vínculo entre Tylenol y autismo

WASHINGTON.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reactivó el lunes cientos de demandas contra el laboratorio Kenvue, acusado por particulares de haber ocultado información sobre un vínculo, no demostrado científicamente, entre su medicamento Tylenol (paracetamol) y el autismo.

Los jueces del tribunal federal de apelaciones con sede en Manhattan dictaminaron que el juzgado de primera instancia se había “excedido en su poder discrecional” al excluir los testimonios de tres peritos presentados por los demandantes.

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Su decisión remitió los casos anteriormente desestimados a un tribunal inferior para que continuaran las actuaciones.

Los demandantes sostienen que el uso de Tylenol durante el embarazo puede provocar luego trastornos del espectro autista (TEA) o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en los niños.

La posible relación entre este analgésico y el autismo es objeto de una fuerte controversia entre organizaciones médicas y científicas, pero fue especialmente destacada por el presidente Donald Trump.

“Actualmente no existen datos científicos sólidos que confirmen un posible vínculo entre el autismo y la toma de paracetamol (también conocido como acetaminofén) durante el embarazo”, señaló en septiembre de 2025 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El paracetamol es el analgésico de referencia para las mujeres embarazadas, a diferencia de la aspirina o el ibuprofeno, ya que estos últimos presentan riesgos comprobados para el feto.

Los jueces responsables de la decisión del lunes subrayaron que su fallo de ninguna manera constituye una recomendación científica ni una base para políticas de salud pública.

“No nos estamos pronunciando si existe una relación causal general entre el acetaminofén y el TDAH y/o el TEA”, escribieron. “Y ciertamente no es una decisión sobre cuál debe ser el enfoque de los responsables de políticas públicas (...) a la hora de regular el uso del acetaminofén”.

Su función, señalaron, fue determinar si debían haber admitido ciertos testimonios periciales.

Un portavoz del laboratorio Kenvue declaró a la AFP que esta decisión judicial de carácter procesal "no cambia en nada el hecho de que los datos científicos creíbles e independientes no demuestran ningún vínculo comprobado" entre Tylenol y el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo.

"La ciencia importa" y "ahora tenemos una nueva oportunidad para demostrar que los dictámenes de los peritos de los demandantes no son fiables y no deben ser admitidos en esta causa", añadió.

FUENTE: Con información de AFP