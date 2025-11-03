lunes 3  de  noviembre 2025
CASA BLANCA

EEUU: Rusia y China han realizado en secreto pruebas de armas nucleares

En el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, el presidente Donald J. Trump dijo: "Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí".

El presidente Donald J. Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que países como Rusia o China han realizado pruebas subterráneas de armas nucleares que son desconocidas para el público y que Estados Unidos haría lo mismo.

Preguntado directamente en una entrevista con el programa "60 Minutes" de la cadena CBS si planeaba que Estados Unidos detonara un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas, Trump dijo: "Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí".

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Gira de Trump por Asia diseña la nueva era estratégica de EEUU
El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 
EEUU destina 3 millones de dólares a cubanos damnificados por el huracán Melissa

Hay "ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de eso", señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares.

Pero la portavoz diplomática china, Mao Ning, desmintió el lunes la afirmación de Trump.

China, como es de esperar, niega la acusación.

Trump explicó que "no se sabe con certeza dónde se están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué sucede".

"No quiero ser el único país que no realiza pruebas", dijo, añadiendo a Corea del Norte y Pakistán a la lista de naciones que presuntamente prueban sus arsenales.

Respuesta a la amenaza nuclear de China, Pakistán, Corea del Norte y Rusia

El líder republicano anunció la reanudación de pruebas el jueves en redes sociales, minutos antes de entrar a una cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Previamente, Rusia anunció que había probado un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino con propulsión y capacidad nuclear.

El secretario de Energía de Trump, Chris Wright, minimizó el domingo que Estados Unidos estuviera planeando detonar una explosión nuclear.

"Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora son pruebas de sistemas. Estas no son explosiones nucleares", declaró Wright en una entrevista con Fox News.

"Estas son lo que llamamos 'explosiones no críticas', así que estás probando todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarte de que entreguen la geometría apropiada y preparen la explosión nuclear", indicó.

Estados Unidos firmó en 1996 un tratado de prohibición de ensayos nucleares con fines militares o civiles.

FUENTE: Con información de AFP.

