lunes 22  de  junio 2026
MEDIO ORIENTE

EEUU suspende de forma temporal las sanciones al petróleo iraní

Todas las transacciones prohibidas sobre producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní "quedan autorizadas hasta el 21 de agosto de 2026", según el Departamento del Tesoro

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.

HUSSEIN FALEH / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra Irán para permitir que la República Islámica produzca, venda y suministre petróleo crudo y productos derivados hasta el 21 de agosto.

Todas las transacciones que antes estaban prohibidas y que se referían a la producción, venta y transporte de petróleo crudo de origen iraní "quedan autorizadas hasta el 21 de agosto de 2026", según una licencia publicada por el Departamento del Tesoro.

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"Se han levantado las restricciones a las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, se ha levantado el bloqueo, se han desbloqueado algunos activos congelados y se ha puesto en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán".

En la tarde, hora de Europa, los futuros del petróleo Brent bajaban un 3,3 %, hasta situarse en 77,91 dólares el barril.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una ronda de negociaciones de 60 días, tras casi 40 días de guerra a los que siguieron semanas de un alto el fuego inconcluso y a menudo incumplido.

FUENTE: Con información de AFP.

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