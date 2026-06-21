EEUU e Irán regresan a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofrece una rueda de prensa en la Sala de Conferencias de Prensa James S. Brady en la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de mayo de 2026.

BURGENSTOCK.- Las delegaciones de Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, centradas en la guerra en Líbano y el programa nuclear iraní.

Catar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

La representación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, y la iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, llegaron horas antes al hotel de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, donde se celebrarán las conversaciones.

JD Vance, calificó de "histórica" la reunión iniciada en Suiza este domingo para unas negociaciones con Irán, con el objetivo de finalizar el memorando de acuerdo alcanzado esta semana, destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Lo que el presidente [Donald Trump] nos ha pedido que hagamos es pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní", indicó JD Vance al comienzo de unas conversaciones directas entre ambos países, con la mediación de Catar y de Pakistán, en un resort de Bürgenstock, en los Alpes suizos.

"Si sus dirigentes están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación" con Irán, agregó.

Las discusiones deberían durar "unos días", afirmó el sábado JD Vance a la prensa. Precisó que solo podría quedarse en Suiza "uno o dos días", donde, según él, también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados", declaró.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó este domingo que Líbano es el tema principal de las conversaciones, junto con los activos congelados de Irán y sus exportaciones de petróleo.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Irán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", dijo en una publicación en su sitio web oficial.

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se acumularon los obstáculos.

Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá y el sábado, ante la continuación de los bombardeos israelíes, anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Al menos 30 personas murieron el sábado en el este y el sur del territorio libanés. La calma volvió al final de la jornada, cuando el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.

Cierre del estrecho de Ormuz

Tras los enfrentamientos en el Líbano del sábado, el mando central del ejército iraní anunció que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo como respuesta a la "violación de los compromisos".

Irán había bloqueado al inicio de la guerra esta vía marítima estratégica, por la que solían transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

A pesar del anuncio del cierre, el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) indicó que 55 buques mercantes cruzaron el estrecho de manera segura el sábado.

Luego de reunirse con los mediadores a primera hora, Irán tiene prevista por la tarde una sesión cuatripartita en la que participará Estados Unidos.

El objetivo de las negociaciones es alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Oriente Medio, desencadenado por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán del 28 de febrero.

Desde entonces, las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y han sacudido la economía mundial.

Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo con lanzamientos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

Desde entonces, las operaciones israelíes en Líbano han causado 4.057 muertos, según el último balance del Ministerio de Salud.

"Todo el mundo tiene miedo", dijo a la AFP Fadi Zayat, un habitante del pueblo de Tayr Debba, en el sur.

FUENTE: Con información de AFP