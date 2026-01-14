Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez y asegura que "todo anda muy bien"

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este miércoles que mantuvo "una larga conversación" con la gobernante interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, y que todo "anda muy bien" con ese país.

"Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas, creo que todo anda muy bien con Venezuela", declaró Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Rodríguez es "una persona formidable", añadió Trump, que recibirá a la líder opositora, María Corina Machado, el jueves en la Casa Blanca.

Trump evitó una respuesta clara al ser preguntado sobre las posibles resistencias del "número dos" del chavismo, en alusión al ministro de Interior, Diosdado Cabello, a colaborar con Washington.

Estados Unidos acusa a Cabello de ser uno de los cabecillas del Cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que lleve a su captura.

"Yo conozco a la número uno", respondió Trump a la pregunta. "Acabamos justo de tener una conversación hoy. Es alguien con quien trabajamos muy bien. [El secretario de Estado] Marco Rubio negocia con ella", añadió.

Trump dijo que controla los asuntos venezolanos tras la operación militar que derrocó al dictador Nicolás Maduro.

La semana pasada, el corresponsal del diario ABC en la Casa Blanca, David Alandete, reveló que la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, solicitó formalmente una reunión con el presidente Trump, en Washington, una gestión que tomó por sorpresa a figuras centrales del chavismo como Diosdado Cabello.

A través de un video difundido en redes sociales, Alandete explicó que el propio Trump confirmó la existencia de esa solicitud durante un encuentro con representantes de empresas petroleras. “Trump confirma que se está en el régimen pidiendo visitas y que se está preparando una reunión”, relató el periodista, al describir el intercambio con el mandatario estadounidense.

"Productiva y cortés"

Delcy Rodríguez describió el miércoles como "productiva y cortés" la "larga" llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump, que antes la calificó como una "persona formidable".

"Sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", escribió Rodríguez en su cuenta en Telegram. "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos".

Rodríguez asumió el poder tras la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero durante un bombardeo estadounidense en Caracas. La gobernante interina no mencionó en su mensaje lo que antes denunció como el "secuestro" de su antecesor.

"Se abre a un nuevo momento político"

En una breve declaración a la prensa este miércoles, Rodríguez anunció en Caracas que Venezuela "se abre a un nuevo momento político".

La gobernante anunció el miércoles un "nuevo momento" en el país, a medida que avanzan las excarcelaciones de presos políticos que prometió bajo presión de Estados Unidos.

El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro durante un bombardeo de Estados Unidos el 3 de enero.

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 18 liberaciones hasta las 18H30 GMT, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina luego de que Maduro y su esposa fueron detenidos y enviados a Estados Unidos para encarar un juicio por narcotráfico.

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez en una corta declaración a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

La interina no aceptó preguntas.

Rodríguez dijo que el gobierno ha excarcelado a 406 presos políticos desde diciembre, en un proceso que, según ella, se inició con Maduro. El régimen chavista informó que esta semana salieron de prisión 116 detenidos.

La ONG Foro Penal reportó 72 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press