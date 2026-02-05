jueves 5  de  febrero 2026
El bitcoin en ligera caída por debajo de los 70.000 dólares

Tras cotizar brevemente a 69.821,18 dólares, el bitcoin perdía un 3,26% hasta los 70.256, prolongando su caída ligada a una aversión a los activos de riesgo

El bitcoin llegó en octubre de 2025 al cambio récord de 126.251 dólares.



JUSTIN TALLIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El precio del bitcoin se situó este jueves por debajo de la barrera de los 70.000 dólares, por primera vez desde la reelección del presidente Donald J. Trump en noviembre de 2024.

Tras cotizar brevemente a 69.821,18 dólares, el bitcoin perdía un 3,26% hasta 70.256, prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump le habla a su homólogo de China Xi Jinping durante un encuentro bilateral.
RELACION

Tras llamada telefónica, Trump afirma: "La relación con China es 'extremadamente buena'

Las monedas digitales se dispararon tras la elección de Trump, percibido como un gran promotor del sector.

Un mes más tarde, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100.000 dólares, un récord del que el presidente Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126.251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

Sin embargo, en días reciente el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

Además, la criptomoneda también ha padecido persistentes incertidumbres regulatorias, a raíz del examen de un proyecto relativo a las criptomonedas en Estados Unidos, la denominada Ley CLARITY, que se encuentra atascada en el Senado.

"Los avances esperados en torno a esta ley no han llegado", apunta James Butterfill, analista de CoinShares.

FUENTE: Con información de AFP.

