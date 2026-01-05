lunes 5  de  enero 2026
El impacto en el precio del petróleo tras la captura de Maduro

El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en febrero, bajaba 1,22% hasta los 56,62 dólares, el precio más bajo registrado en los últimos 5 años

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.&nbsp;&nbsp;

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.  

GIORGIO VIERA / AFP
Por Leonardo Morales

Los precios del petróleo caían el lunes tras la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro y el anuncio de Washington de que quiere encargarse de la explotación de recursos petrolíferos del país.

El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en febrero, bajaba 1,22% hasta los 56,62 dólares, el precio más bajo registrado en los últimos 5 años

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"
El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.  
Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Por su parte, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdía 1,12% hasta 60,07 dólares.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo de acuerdo en asumir el cargo y trabajar con la administración Trump en una transición hacia la democracia.

"Esto reduce el riesgo de un embargo prolongado sobre las exportaciones de petróleo venezolano, que pronto podría circular libremente fuera de Venezuela", indicó Bjarne Schieldrop, un analista de SEB.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, la producción del país es baja, de aproximadamente un millón de barriles por día.

El tema de Venezuela, eje en los mercados

Pero según Arne Lohmann Rasmussen, analista en Global Risk Management, para aumentar la producción "las necesidades de inversión son enormes" y se necesitarán "años".

La infraestructura petrolera de Venezuela no resultó afectada tras una serie de ataques de Estados Unidos en Caracas y otros estados, según personas con conocimiento del asunto. Instalaciones clave como el puerto José, la refinería de Amuay y áreas petroleras de la Faja del Orinoco siguen operativas, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Si bien Venezuela fue alguna vez una potencia productora de petróleo, su producción se ha desplomado de forma pronunciada durante las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1% del suministro global. La presión reciente de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, incluida la incautación de petroleros que transportaban crudo venezolano, obligó al país a comenzar a cerrar algunos pozos.

El presidente Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa el sábado que las sanciones sobre la industria petrolera de Venezuela seguirán vigentes y que empresas petroleras de Estados Unidos ayudarán a reconstruir la infraestructura y reactivar la producción.

Esa reconstrucción sería altamente ambiciosa y costosa y, con mayor probabilidad, un objetivo lejano. Mientras tanto, se espera que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en 3,8 millones de barriles diarios en 2026, lo que marcaría un excedente récord, según la Agencia Internacional de la Energía.

Los precios del crudo se han desplomado en las últimas semanas por debajo de los 60 dólares por barril.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.
Tyson Fury anuncia que regresa al cuadrilátero

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.
Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada

Inmigrante detenido por ICE.
DeSantis: Operación Maremoto supera los 10.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Florida

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

Miembros del Ejército de los Estados Unidos durante uno de los entrenamientos en la base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025, un día antes de capturar a Nicolás Maduro.
Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro