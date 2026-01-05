El impacto en el precio del petróleo tras la captura de Maduro

Manifestantes agradecen al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump la captura en Venezuela del narcodictador Nicolás Maduro.

Los precios del petróleo caían el lunes tras la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro y el anuncio de Washington de que quiere encargarse de la explotación de recursos petrolíferos del país.

El precio del barril de crudo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en febrero, bajaba 1,22% hasta los 56,62 dólares, el precio más bajo registrado en los últimos 5 años

DECLARACIONES Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

VENEZUELA Trump advierte que Delcy Rodríguez "pagará un precio más alto" que Maduro "si no hace lo correcto"

Por su parte, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdía 1,12% hasta 60,07 dólares.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo de acuerdo en asumir el cargo y trabajar con la administración Trump en una transición hacia la democracia.

"Esto reduce el riesgo de un embargo prolongado sobre las exportaciones de petróleo venezolano, que pronto podría circular libremente fuera de Venezuela", indicó Bjarne Schieldrop, un analista de SEB.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, la producción del país es baja, de aproximadamente un millón de barriles por día.

El tema de Venezuela, eje en los mercados

Pero según Arne Lohmann Rasmussen, analista en Global Risk Management, para aumentar la producción "las necesidades de inversión son enormes" y se necesitarán "años".

La infraestructura petrolera de Venezuela no resultó afectada tras una serie de ataques de Estados Unidos en Caracas y otros estados, según personas con conocimiento del asunto. Instalaciones clave como el puerto José, la refinería de Amuay y áreas petroleras de la Faja del Orinoco siguen operativas, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

Si bien Venezuela fue alguna vez una potencia productora de petróleo, su producción se ha desplomado de forma pronunciada durante las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1% del suministro global. La presión reciente de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro, incluida la incautación de petroleros que transportaban crudo venezolano, obligó al país a comenzar a cerrar algunos pozos.

El presidente Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa el sábado que las sanciones sobre la industria petrolera de Venezuela seguirán vigentes y que empresas petroleras de Estados Unidos ayudarán a reconstruir la infraestructura y reactivar la producción.

Esa reconstrucción sería altamente ambiciosa y costosa y, con mayor probabilidad, un objetivo lejano. Mientras tanto, se espera que la oferta mundial de petróleo supere la demanda en 3,8 millones de barriles diarios en 2026, lo que marcaría un excedente récord, según la Agencia Internacional de la Energía.

Los precios del crudo se han desplomado en las últimas semanas por debajo de los 60 dólares por barril.

