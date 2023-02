El peligro de China preocupa a la mayoría en EEUU

Aproximadamente seis de cada 10 personas afirman estar muy preocupadas por el régimen de China, la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El expresidente Donald Trump atendió desde su primer día en la Casa Blanca, las acciones directas de los chinos para desbancar y desarticular el sistema capitalista en EEUU, mientras que Biden afirmaba en su campaña electoral que China no era nuestra enemiga. Ahora los mismo acontecimientos lo han obligado a pensar como Trump.

Las tensiones con China aumentaron luego de que el Pentágono detectara y derribara -de forma bastante tardía y muy cuestionada- un globo espía chino hace dos semanas.

El gobierno de Biden se vio forzado a mantener los aranceles sobre las importaciones de China en un histórico acuerdo logrado por el gobierno de Trump y firmado en enero de 2020, tras año y medio de disputa comercial.

Biden, siguiendo la política de su predecesor sin otra alternativa posible, restringió la venta de chips avanzados de computadoras al país asiático, lo que enfureció a funcionarios chinos que quieren impulsar un crecimiento económico más rápido.

Hay preocupaciones adicionales sobre si China proporcionará algún tipo de apoyo militar a Rusia para la guerra en Ucrania. A medida que la guerra se acerca a su marca de un año, la encuesta muestra que ha disminuido la preocupación sobre la amenaza que Rusia representa para EEUU. La preocupación por China ahora supera a la de Rusia; el año pasado, porcentajes casi iguales habían nombrado a los dos países como una amenaza.

Biden ha tratado de enmarcar las relaciones con China como una competencia limitada, en lugar de un choque geopolítico más grande.

La encuesta reveló que 45% de los adultos estadounidenses dice que aprueba el desempeño de Biden en general y 54% lo desaprueba. Sin embargo, otras encuestas revelan una desaprobación mucho mayor sobre la desastrosa gestión de Biden y la extrema izquierda al frente de la Casa Blanca. Cifras entre el 32% y 38% respaldan al mandatario, las más bajas para un presidente estadounidense.

La preocupación por la influencia global de China como una amenaza para Estados Unidos es similar a la del año pasado, pero ha crecido constantemente en los últimos años desde el 54% justo después de que Biden asumió el cargo.

China ha captado la debilidad visible en Washington y ha intensificado sus acciones hostiles contra EEUU y los territorios de la región asiática como Taiwán y las Filipinas, además de su abierto apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania.

Menos adultos se sienten tan cautelosos sobre Rusia como lo hicieron justo después que su ejército invadiera Ucrania el año pasado. Ahora, 53% dice estar seriamente preocupado por Rusia, frente al 64% de marzo de 2022, según el sondeo hecho por AP, de tendencia izquierdista.

___

La encuesta realizada de 16 a 20 de febrero abarcó 1.247 adultos con una muestra tomada del panel probabilístico AmeriSpeak de NORC, el cual es diseñado para ser representativo de la población estadounidense.

El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 3,7 puntos porcentuales.

FUENTE: Con información de AP