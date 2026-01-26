Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

MIAMI. – Una crisis aeroportuaria sin precedentes desde la pandemia de COVID-19 golpea este lunes a los aeropuertos del sur de Florida, donde miles de pasajeros enfrentan la cancelación masiva de sus vuelos tras el impacto de la tormenta invernal Fern.

Aunque la región goza de un clima templado, el colapso operativo de los nodos estratégicos en el noreste y el centro del país genera un efecto dominó que está paralizando las terminales de Miami y Fort Lauderdale.

Esta parálisis obedece a la estrecha dependencia del sistema aéreo nacional, cuya estructura sucumbe ante lo que se conoce como una 'bombogénesis'. Este fenómeno, definido por un desplome súbito de la presión atmosférica, azota a 19 estados y anula de raíz el flujo de aeronaves hacia las terminales del sur del país.

Caos logístico

Debido al caos en los estados del norte, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registraba este lunes 86 cancelaciones y numerosos vuelos retrasados, según reportó a DLA la oficina de comunicaciones del establecimiento aeroportuario.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) reporta 281 cancelaciones totales, mientras que en Orlando (MCO) las cifras residuales superan los 400 vuelos afectados.

Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, recomendó a los viajeros que acudan a las terminales con tiempo adicional.

El funcionario enfatizó que la infraestructura aérea nacional permanece bajo una tensión severa, lo que obliga a reforzar los procedimientos de seguridad y la gestión de flujo de personas en las salas de espera, ya saturadas por las reprogramaciones.

Colapso nacional sin precedentes

La tormenta Fern ya se cataloga como el evento meteorológico más disruptivo para la aviación civil en los últimos años. Según la firma de análisis Cirium, el domingo marcó un hito negativo con la cancelación del 40% de los vuelos programados en todo Estados Unidos.

Para este lunes, la cifra de vuelos cancelados asciende a 12.159 a nivel global, de los cuales 11.324 corresponden a rutas vinculadas directamente con el territorio estadounidense.

Centros neurálgicos como La Guardia en Nueva York y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington presentan tasas de cancelación que superan el 93%, lo que anula de forma efectiva cualquier conexión hacia el sur.

Esta situación obliga a las principales aerolíneas, como American Airlines y Delta, a activar políticas de flexibilidad sin precedentes para gestionar a los millones de usuarios afectados que buscan refugio en los hoteles cercanos a los aeropuertos.

Emergencia de seguridad

A la complejidad climática se sumó un incidente de seguridad que paralizó el Aeropuerto Internacional de Miami durante la tarde del domingo.

El hallazgo de un equipaje desatendido cerca de la Puerta 21 en la Terminal Sur activó los protocolos antiterroristas a las 17:30 hora local. El escuadrón antibombas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade evacuó los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en las salas G, H y J.

Aunque las autoridades declararon la zona segura dos horas después, el cierre de accesos vehiculares y la evacuación de pasajeros crearon un cuello de botella que aún afectaba las operaciones este lunes.