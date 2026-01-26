lunes 26  de  enero 2026
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Las autoridades reportan más de 12.000 vuelos cancelados a nivel nacional y miles de pasajeros varados en las terminales aéreas de Miami y Fort Lauderdale

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.

AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.– Una crisis aeroportuaria sin precedentes desde la pandemia de COVID-19 golpea este lunes a los aeropuertos del sur de Florida, donde miles de pasajeros enfrentan la cancelación masiva de sus vuelos tras el impacto de la tormenta invernal Fern.

Aunque la región goza de un clima templado, el colapso operativo de los nodos estratégicos en el noreste y el centro del país genera un efecto dominó que está paralizando las terminales de Miami y Fort Lauderdale.

Lee además
Por la fuerte tormenta invernal, las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos. 
CLIMA

Aerolíneas de EEUU emiten exenciones de viaje y anticipan cancelaciones por fuerte tormenta invernal
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Esta parálisis obedece a la estrecha dependencia del sistema aéreo nacional, cuya estructura sucumbe ante lo que se conoce como una 'bombogénesis'. Este fenómeno, definido por un desplome súbito de la presión atmosférica, azota a 19 estados y anula de raíz el flujo de aeronaves hacia las terminales del sur del país.

Caos logístico

Debido al caos en los estados del norte, el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registraba este lunes 86 cancelaciones y numerosos vuelos retrasados, según reportó a DLA la oficina de comunicaciones del establecimiento aeroportuario.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) reporta 281 cancelaciones totales, mientras que en Orlando (MCO) las cifras residuales superan los 400 vuelos afectados.

Greg Chin, portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, recomendó a los viajeros que acudan a las terminales con tiempo adicional.

El funcionario enfatizó que la infraestructura aérea nacional permanece bajo una tensión severa, lo que obliga a reforzar los procedimientos de seguridad y la gestión de flujo de personas en las salas de espera, ya saturadas por las reprogramaciones.

Colapso nacional sin precedentes

La tormenta Fern ya se cataloga como el evento meteorológico más disruptivo para la aviación civil en los últimos años. Según la firma de análisis Cirium, el domingo marcó un hito negativo con la cancelación del 40% de los vuelos programados en todo Estados Unidos.

Para este lunes, la cifra de vuelos cancelados asciende a 12.159 a nivel global, de los cuales 11.324 corresponden a rutas vinculadas directamente con el territorio estadounidense.

Centros neurálgicos como La Guardia en Nueva York y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington presentan tasas de cancelación que superan el 93%, lo que anula de forma efectiva cualquier conexión hacia el sur.

Esta situación obliga a las principales aerolíneas, como American Airlines y Delta, a activar políticas de flexibilidad sin precedentes para gestionar a los millones de usuarios afectados que buscan refugio en los hoteles cercanos a los aeropuertos.

Emergencia de seguridad

A la complejidad climática se sumó un incidente de seguridad que paralizó el Aeropuerto Internacional de Miami durante la tarde del domingo.

El hallazgo de un equipaje desatendido cerca de la Puerta 21 en la Terminal Sur activó los protocolos antiterroristas a las 17:30 hora local. El escuadrón antibombas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade evacuó los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en las salas G, H y J.

Aunque las autoridades declararon la zona segura dos horas después, el cierre de accesos vehiculares y la evacuación de pasajeros crearon un cuello de botella que aún afectaba las operaciones este lunes.

Temas
Te puede interesar

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU

Gasolina en Florida cede tras el alza de la semana pasada, según AAA

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La factura de impuestos a la propiedad descompone el presupuesto familiar cada año.
FLORIDA

Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Imagen referencial. 
CUBA

Sin combustible y con una crisis sistémica el régimen castrista se prepara para la guerra

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
MEDIDAS

Canadá dice que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de Trump

Una mujer pone una vela mientras la gente se reúne para una vigilia en honor a las víctimas del accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero, que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, el 25 de enero de 2026, en la estación de tren de Huelva (España)
SINESTRO

Realizan actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España

Te puede interesar

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Por Leonardo Morales
Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..
Alerta

Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU