Gran tormenta invernal causa al menos once muertes en EEUU

Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más.

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..

Gente cruzando la Sexta Avenida bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026..

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

 

WASHINGTON.- Una enorme tormenta invernal, con temperaturas polares, azotaba este lunes por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos once fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más.

El estado de emergencia fue declarado en Washington y una veintena de estados.

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, esta tormenta ha provocado intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana.

"Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar", señaló el alcalde en una rueda de prensa el domingo.

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años fallecida en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia.

Además, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un choque vinculado con las condiciones meteorológicas el sábado en el sureste de Iowa, según la policía local.

Cerca de 820.000 clientes se encontraban aún sin servicio eléctrico el lunes por la mañana, sobre todo en el sur de Estados Unidos, según el sitio especializado PowerOutage.com.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 250.000 clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a unos 100.000 clientes en Luisiana y en Misisipi.

Vórtice polar

La tormenta se desplaza desde el domingo hacia el noreste del país, con intensas nevadas sobre ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston.

"Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!", instó el presidente Donald Trumo en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Los grandes aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encontraban prácticamente paralizados. Al menos 19.000 vuelos han sido anulados desde el sábado y otros miles han sufrido retrasos, según el sitio FlightAware.

La agencia aeronáutica reportó que un pequeño avión con ocho personas a bordo se estrelló el domingo por la noche al despegar del aeropuerto de Maine (noreste), sin precisar si las condiciones meteorológicas estaban vinculadas al accidente.

Trump, un escéptico del cambio climático, aprovechó la tormenta para hacer un comentario en este sentido: "Por favor: ¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió en Truth Social.

La tormenta está relacionada con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático, aunque la variación natural podría jugar un papel.

Las autoridades han advertido que el frío potencialmente mortal podría persistir aún una semana después de la tormenta en las Grandes Llanuras del Norte y otras zonas del centro de Estados Unidos, donde la sensación térmica podría llegar a -45°C.

Tales temperaturas pueden provocar el congelamiento en pocos minutos.

FUENTE: Con información de AFP

